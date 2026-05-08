정부 2만원대 5G 요금제 “체감 절감액 180원 불과”…이훈기 “통신비 구조 해결해야”

이훈기 의원 국회 토론회 개최, 실질 통신비 인하 비판

문형남 숙명여대장, ‘체감 인하액 180원에 불과’ 분석

조수형 소비자보호센터장, ‘위약금 제도 개선 필요’ 강조

이훈기 더불어민주당 의원이 8일 국회에서 "국민이 체감하는 통신비 인하를 위한 토론회"를 열고 있다. 이 의원측 제공

통신 시장의 구조적 문제도 지적됐다. 정지연 한국소비자연맹 사무총장은 “현재 통신 시장은 고착화된 과점 구조로 인해 경쟁이 극도로 제한되어 있다”며, “이러한 경쟁 제한 요소를 과감히 해소하고 소비자가 실질적인 선택권을 가질 수 있는 시장 환경을 조성하는 것이 급선무”라고 주장했다.