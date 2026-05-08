정부 2만원대 5G 요금제 “체감 절감액 180원 불과”…이훈기 “통신비 구조 해결해야”
이훈기 의원 국회 토론회 개최, 실질 통신비 인하 비판
문형남 숙명여대장, ‘체감 인하액 180원에 불과’ 분석
조수형 소비자보호센터장, ‘위약금 제도 개선 필요’ 강조
정부가 발표한 2만원대 5G 요금제 등 통신비 인하 정책에 대해 “실질 체감 인하액은 180원에 불과하다”는 비판이 제기됐다.
이훈기 더불어민주당 이훈기 의원은 8일 국회에서 ‘국민이 체감하는 통신비 인하를 위한 국회 토론회’를 개최했다. 토론회에서는 정부가 지난 4월 발표한 요금제 개편안이 이용자들의 실제 체감 품질이나 가계 부담 완화에 미치는 영향이 미미하다는 분석이 제기됐다.
앞서 과학기술정보통신부는 지난달 9일 LTE·5G 요금제 통합, 2만 원대 5G 요금제 출시, 요금 인상 없는 데이터 안심옵션(QoS) 포함 등의 통신비 인하 정책을 발표한 바 있다. 과기부는 이를 통해 약 717만의 사용자가 연간 약 3221억원 통신비 절감 혜택을 누릴 것으로 예상했다.
문형남 숙명여대 한국국제대학원장은 정부 발표 수치를 분석한 결과 “1인당 월 절감액은 정부 발표 기준 488원이지만, 통신사 매출 감소분 등을 제외한 이용자 실질 체감액은 월 약 180원 수준에 불과하다”고 주장했다. “정부 발표 수치는 QoS 부가서비스 매출 감소, 데이터 초과 사용 매출 감소 등 다양한 항목이 혼재되어 있다”는 이유다.
문 원장은 “이용자가 매달 납부하는 요금은 변하지 않는다”며 “데이터를 모두 소진하면 Qos를 무료로 이용하는 조건이 추가될 뿐”이라고 짚었다. 그러면서 “Qos 속도도 400kbps인데, 720p 이상의 고화질 영상 재생도 불가하고 메신저나 할 수 있는 수준”이라고 비판했다.
통신 시장의 구조적 문제도 지적됐다. 정지연 한국소비자연맹 사무총장은 “현재 통신 시장은 고착화된 과점 구조로 인해 경쟁이 극도로 제한되어 있다”며, “이러한 경쟁 제한 요소를 과감히 해소하고 소비자가 실질적인 선택권을 가질 수 있는 시장 환경을 조성하는 것이 급선무”라고 주장했다.
이 의원은 “정부 보도자료를 보고 기대했으나, 실제 내용을 보니 서비스 제공량을 늘려 수치상 인하 효과를 주장할 뿐 국민이 체감할 실질적 내용은 없었다”며 “상법 개정으로 주가 부양을 이끌어냈듯, 통신비 역시 근본적인 시장 구조를 해결해야만 진정한 인하가 가능하다”고 말했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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