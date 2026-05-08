나홍진 10년의 역작 ‘호프’, 17일 칸영화제서 최초 공개
나홍진 감독이 ‘곡성’ 이후 10년 만에 선보이는 신작 ‘호프’가 오는 17일(현지시간) 제79회 칸 국제영화제에서 전 세계 최초 공개된다.
8일 배급사 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 ‘호프’는 17일 오후 9시30분 칸 뤼미에르 대극장에서 열리는 월드 프리미어 시사회에서 상영된다.
나홍진 감독과 주연 배우 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등이 레드카펫 행사에 이어 시사회에 참석한다. 이튿날인 18일에는 공식 기자회견에 나선다.
올해 칸영화제 경쟁 부문에 초청된 ‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다.
칸영화제 티에리 프리모 집행위원장은 “장르가 끊임없이 변화하며 지금까지 다뤄지지 않은 역사의 단면을 포착한 이야기”라고 평가했다.
극 중 황정민은 호포항 출장소장 범석 역을, 조인성은 마을 청년 성기 역을, 정호연은 경찰 성애 역을 각각 맡았다. 할리우드 배우 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀은 외계인 캐릭터를 연기했다. 국내에서는 올여름 극장 개봉된다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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