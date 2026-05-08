전재수 “HMM 이전, 부산 경제지도 완전히 바꿀 것”

전재수 후보, “HMM 부산 이전은 경제 지도 변화”

HMM 임시주총, 본점 부산 이전 정관 변경 가결

전 후보, “해운 심장 부산으로 돌리는 역사적 결단”

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 8일 캠프 사무소에서 긴급 기자회견을 열고 HMM의 부산 이전 결정에 대해 환영하는 입장을 밝히고 있다. 전 후보측 제공

전 후보는 “HMM 부산 이전을 단순한 행정 절차의 완료로 끝내버리지 않겠다”며, “해운 본사와 부산항, 해양금융, 해사법률, 그리고 북극항로 전략까지 모두 하나로 묶어 부산을 세계 해운의 전략이 설계되고 결정되는 ‘글로벌 해양수도’로 만들겠다”고 밝혔다.