전재수 “HMM 이전, 부산 경제지도 완전히 바꿀 것”
전재수 후보, “HMM 부산 이전은 경제 지도 변화”
HMM 임시주총, 본점 부산 이전 정관 변경 가결
전 후보, “해운 심장 부산으로 돌리는 역사적 결단”
전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 8일 HMM의 본사 부산 이전 결정에 “오늘, 부산의 경제 지도가 완전히 바뀌게 된다”며 환영했다.
이날 오전 9시 HMM은 임시주주총회를 열고 본점 소재지를 부산으로 변경하는 정관 변경 안건을 최종 가결했다. 이에 전 후보는 “대한민국 대표 국적선사 HMM의 부산 이전이 선언을 넘어 실행의 문턱을 넘었다”며, “부산 시민과 함께 뜨겁게 환영한다”고 밝혔다.
전 후보는 이번 이전이 “단순히 기업의 주소지를 옮기는 것이 아니라, 대한민국 해운의 심장을 마땅히 있어야 할 현장인 부산항의 곁으로 되돌리는 일”이라며, “배는 부산항에서 움직였지만 결정은 서울에서 이루어졌던 해묵은 구조를 뿌리부터 바꾸는 역사적 결단”이라고 강조했다.
앞서 SK해운·에이치라인해운이 부산으로 이전함에 따라 해운 대기업 3사가 모두 부산에 위치하게 됐다. 해운 3사의 합산 매출 규모는 약 14조원에 달한다.
전 후보는 “HMM 부산 이전을 단순한 행정 절차의 완료로 끝내버리지 않겠다”며, “해운 본사와 부산항, 해양금융, 해사법률, 그리고 북극항로 전략까지 모두 하나로 묶어 부산을 세계 해운의 전략이 설계되고 결정되는 ‘글로벌 해양수도’로 만들겠다”고 밝혔다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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