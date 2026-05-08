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BTS 월드투어에…美 라스베이거스 ‘아리랑’으로 물든다

입력:2026-05-08 17:03
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지난달 고양종합운동장 주경기장에서 열린 BTS 월드투어 '아리랑' 공연 모습. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

그룹 방탄소년단(BTS) 월드투어 공연에 맞춰 미국 라스베이거스가 온통 BTS 물든다.

BTS는 월드투어 ‘아리랑’의 라스베이거스 공연과 연계한 오프라인 팬 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑-라스베이거스’(이하 ‘더 시티’)를 오는 20~31일 진행한다고 소속사 빅히트 뮤직이 8일 밝혔다.

‘더 시티’는 콘서트를 개최하는 도시를 가수의 음악과 메시지를 체험하는 공간으로 조성해 색다른 팬 경험 모델을 제시하는 이벤트다. 방탄소년단은 2022년 라스베이거스에서 처음으로 이 프로젝트를 선보였다. 라스베이거스는 미국 엔터테인먼트 산업의 중심지라는 점에서 더욱 의미가 있다.


'BTS 더 시티 아리랑-라스베이거스' 상세 맵. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

방탄소년단 공연 첫날인 23일 라스베이거스 관광·상업 지구인 스트립 일대는 신보 ‘아리랑’의 핵심 컬러인 붉은색 조명으로 물든다. 같은 날 MGM 그랜드 호텔에서는 불꽃놀이가 펼쳐진다. 모노레일 래핑, 주요 호텔 및 랜드마크와 연계된 프로그램, 전시, 애프터 파티 등도 전개된다.

방탄소년단 콘서트는 23~24일, 27~28일 총 4일간 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 열린다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr


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