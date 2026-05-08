BTS 월드투어에…美 라스베이거스 ‘아리랑’으로 물든다
그룹 방탄소년단(BTS) 월드투어 공연에 맞춰 미국 라스베이거스가 온통 BTS로 물든다.
BTS는 월드투어 ‘아리랑’의 라스베이거스 공연과 연계한 오프라인 팬 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑-라스베이거스’(이하 ‘더 시티’)를 오는 20~31일 진행한다고 소속사 빅히트 뮤직이 8일 밝혔다.
‘더 시티’는 콘서트를 개최하는 도시를 가수의 음악과 메시지를 체험하는 공간으로 조성해 색다른 팬 경험 모델을 제시하는 이벤트다. 방탄소년단은 2022년 라스베이거스에서 처음으로 이 프로젝트를 선보였다. 라스베이거스는 미국 엔터테인먼트 산업의 중심지라는 점에서 더욱 의미가 있다.
방탄소년단 공연 첫날인 23일 라스베이거스 관광·상업 지구인 스트립 일대는 신보 ‘아리랑’의 핵심 컬러인 붉은색 조명으로 물든다. 같은 날 MGM 그랜드 호텔에서는 불꽃놀이가 펼쳐진다. 모노레일 래핑, 주요 호텔 및 랜드마크와 연계된 프로그램, 전시, 애프터 파티 등도 전개된다.
방탄소년단 콘서트는 23~24일, 27~28일 총 4일간 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 열린다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사