HMM 나무호 ‘승선조사’ 개시… 외부 공격설 쟁점
호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호의 폭발·화재 원인을 놓고 정부 조사가 개시됐다. 외부 피격 여부가 사실로 확인될지가 핵심 쟁점이다.
8일 HMM 등에 따르면 정부 조사단은 이날 오후 3시쯤(한국시간) 나무호에 승선해 사고 원인 조사를 시작했다. 조사단은 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성됐다. 이들은 나무호의 항해기록저장장치(VDR)와 CCTV 영상을 포함한 자료 조사와 함께 선장·기관장 등 선원들의 증언을 청취할 예정이다. 현장 감식도 동시에 진행된다. HMM 관계자 역시 승선해 별도로 선박 수리를 위한 조사를 진행 중이다.
나무호는 이날 오전 8시24분쯤 중동 최대 수리 조선소 ‘드라이독 월드 두바이’ 계류장에 접안을 마쳤다. 이 배는 사고 지점인 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인 인근 해역에서 12시간여 만에 두바이항 인근까지 예인됐고, 이후 도선사가 승선해 3시간이 더 걸려 계류장에 최종 도착했다. 기관실 화재로 전원을 상실해 예인선의 추진력만으로 이동한 것으로 알려졌다.
정부 조사의 핵심은 외부 피격 여부다. 지난 4일 폭발 사고 직후 이란 공격설부터 내부 결함에 의한 자체 화재 등 다양한 추론이 제기돼 왔다. 당초 나무호는 육안으로 확인될만한 선체 파공이나 침수는 없는 것으로 알려졌지만, 화재 당시 선원들이 내부 폭발과는 다른 큰 폭발음을 듣거나 해상 부유 기뢰 관련 경고가 있었다는 주장이 불거진 상황이다.
앞서 호르무즈 해협에 닻을 놓고 정박 중이던 나무호는 지난 4일 오후 8시40분쯤 기관실 좌현에서 폭발과 함께 화재가 일어났다. 선원들이 이산화탄소 소화설비로 4시간여 만에 화재 진압에 성공해 인명피해로 이어지지는 않았다. 배 안에는 한국인 6명 등 24명 선원이 승선 중이었다. HMM 관계자는 “승무원들의 하선 여부는 선박 조사에 참여한 뒤 결정될 것”이라고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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