HMM 나무호 ‘승선조사’ 개시… 외부 공격설 쟁점

HMM 나무호가 8일(현지시간) 중동 최대 수리 조선소인 아랍에미리트(UAE) 드라이독 월드 두바이 계류장에 모습을 드러내고 있다. 연합뉴스

나무호는 이날 오전 8시24분쯤 중동 최대 수리 조선소 ‘드라이독 월드 두바이’ 계류장에 접안을 마쳤다. 이 배는 사고 지점인