대구 도심 한복판 낙석 사망 사고…안전불감증 도마
대구 신천 둔치로 연결되는 지하차도 인근에서 암석이 떨어져 보행자가 숨지는 사고가 발생했다. 안전불감증이 불러온 사고라는 비판이 나온다.
8일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 10시47분쯤 남구 봉덕동 한 지하차도 옆 경사로에서 대형 암석들이 통행로로 쏟아져 내렸다. 앞서 ‘옹벽이 무너졌고 굴다리 입구 도로를 막고 있다’는 신고가 접수됐지만 옹벽이 아닌 자연 암석인 떨어진 것으로 파악됐다.
이 사고로 이곳을 지나던 50대 A씨가 암석에 깔렸다가 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 당시 암석 주변을 막는 안전펜스는 없었던 것으로 전해졌다.
사고가 난 곳은 암석이 다른 부분보다 돌출돼 있던 것으로 알려졌다. 쏟아진 암석 대부분이 너비 1∼2m 안팎으로 무게가 100㎏ 이상으로 보이는 돌들도 많았던 것으로 전해졌다.
신천 둔치와 이어지는 통행로로 사람과 차량이 모두 지나다닐 수 있는 장소다. 피해자는 통행로 가운데 사람이 다니는 길을 걷던 중이었던 것으로 알려졌다. 마을과 식당가와 접해 있고 주변에 앞산 등산로가 있어 평상시 사람이 많은 곳이다.
남구 관계자는 “대형 암석들이 많이 있는 경사로에서 암석이 떨어지면서 사고가 난 것으로 추정하고 있다”며 “암석이 떨어진 이유 등 정확한 경위를 조사 중이다”고 밝혔다.
경찰은 주변 관리 책임이 있는 대구 남구 등의 관리 소홀이 있었는지 등을 조사할 방침이다. 대구시는 비슷한 사고가 발생하지 않도록 시민 통행이 잦은 도로와 지하통로 옆, 낙석 위험지역, 옹벽·축대 등에 대한 긴급 안전 점검을 실시할 방침이다.
김정기 대구시장 권한대행은 사고 소식을 접한 후 “고인을 애도하고 유가족께 깊은 위로의 말씀을 전한다”며 “사고원인을 신속히 파악하고 피해자 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
더불어민주당 김부겸, 국민의힘 추경호 대구시장 후보들도 숨진 시민을 애도하며 재발 방지책 마련 등을 요구했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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