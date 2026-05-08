시사 전체기사

北 내고향축구단에 방한에…AFC “경기는 정치와 분리돼야”

입력:2026-05-08 16:51
공유하기
글자 크기 조정
2025년 11월 15일 미얀마 양곤에서 AWCL ISPE(미얀마)와의 경기를 마친 뒤 팬들에게 인사하는 북한 내고향여자축구단. EPA연합뉴스

아시아축구연맹(AFC)이 북한 내고향여자축구단의 방한과 관련해 “경기가 외부 정치적 상황으로부터 분리해 순수한 스포츠 행사로 진행”되기를 당부했다.

8일 대한축구협회는 AFC가 이 같은 내용의 서신을 전날 보내왔다고 밝혔다. AFC는 “대한민국과 북한의 특수 관계는 이해하지만 모든 우선순위는 축구에 있다”면서 경기가 정치적 논란 없이 진행되기를 바란다는 당부를 전했다.

AFC는 또 국내 각종 기관 및 언론사의 축구 외적인 각종 문의에 직접 답변하지 않을 것이며 대회 관련 AFC의 국내 유일한 공식 소통창구는 축구협회임을 강조했다.


수원FC 위민과 내고향은 오는 20일 오후 7시 경기도 수원종합운동장에서 2025-2026시즌 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 맞붙는다. 내고향은 17일 오후 중국 베이징을 경유해 인천국제공항을 통해 입국할 예정이다.

북한 선수가 한국에서 열리는 스포츠 대회에 출전하는 건 8년 만이고, 북한 여자 클럽팀이 한국을 찾는 건 처음이다. 방한 규모는 선수 27명과 스태프 12명 등 총 39명으로 알려졌다.

이번 대회 4강 대진은 수원FC-내고향, 멜버른시티(호주)-도쿄 베르디(일본)로 진행된다. 결승전은 23일 오후 2시 같은 장소에서 펼쳐진다.


권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
8371
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
인사불만 충주시장실 기물 파손…공무원 벌금 500만원
대구 도심 한복판 낙석 사망 사고…안전불감증 도마
BTS 월드투어에…美 라스베이거스 ‘아리랑’으로 물든다
남편 살해 모의 태권도장 관장·직원…10여일 전부터 시도
제주 길거리서 음란행위 20대 구속…특정 부위 노출해
채팅앱 통해 만난 여성에 필로폰 맥주 건넨 남성 송치
서울 40·50대 중년 5명 중 1명은 미혼
“드러누워 국가에 기여하세요”…中 ‘탕핑 실험’ 화제
국민일보 신문구독