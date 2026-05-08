北 내고향축구단에 방한에…AFC “경기는 정치와 분리돼야”
아시아축구연맹(AFC)이 북한 내고향여자축구단의 방한과 관련해 “경기가 외부 정치적 상황으로부터 분리해 순수한 스포츠 행사로 진행”되기를 당부했다.
8일 대한축구협회는 AFC가 이 같은 내용의 서신을 전날 보내왔다고 밝혔다. AFC는 “대한민국과 북한의 특수 관계는 이해하지만 모든 우선순위는 축구에 있다”면서 경기가 정치적 논란 없이 진행되기를 바란다는 당부를 전했다.
AFC는 또 국내 각종 기관 및 언론사의 축구 외적인 각종 문의에 직접 답변하지 않을 것이며 대회 관련 AFC의 국내 유일한 공식 소통창구는 축구협회임을 강조했다.
수원FC 위민과 내고향은 오는 20일 오후 7시 경기도 수원종합운동장에서 2025-2026시즌 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 맞붙는다. 내고향은 17일 오후 중국 베이징을 경유해 인천국제공항을 통해 입국할 예정이다.
북한 선수가 한국에서 열리는 스포츠 대회에 출전하는 건 8년 만이고, 북한 여자 클럽팀이 한국을 찾는 건 처음이다. 방한 규모는 선수 27명과 스태프 12명 등 총 39명으로 알려졌다.
이번 대회 4강 대진은 수원FC-내고향, 멜버른시티(호주)-도쿄 베르디(일본)로 진행된다. 결승전은 23일 오후 2시 같은 장소에서 펼쳐진다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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