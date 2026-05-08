크루즈발 한타바이러스에 CDC 촉각…WHO, 미·아르헨에 탈퇴 재고 촉구

로이터연합뉴스

정부 전체 차원 대응을 국무부가 맡고 있으며 미국 정부가 “국제적 파트너들과 긴밀히 협력해 위험을 줄이기 위한 기술적 지원과 조언을 제공하고 있다”는 등 원론적인 내용이었다고 NYT는 설명했다.