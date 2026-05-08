“농사 안 지으면 못 가진다”…강화되는 경자유전, 주목받는 농지은행

소유자가 직접 농사를 짓지 않으면 농지를 갖지 못하도록 하는 내용의 농지법 개정안이 국회를 통과하면서 농지은행에 대한 관심이 높아지고 있다. 농지은행을 운영하는 한국농어촌공사는 인공지능(AI) 등 디지털 혁신을 통해 청년농 유입을 위한 농지은행 문턱을 낮추는 데 박차를 가하고 있다.
국회는 지난 7일 본회의를 열어 소유자가 직접 경작하지 않는 상속·이농 농지(농촌을 떠나면서 소유하게 되는 농지)를 한국농어촌공사 농지은행에 위탁 임대하도록 하는 내용을 골자로 한 농지법 개정안을 가결했다. 이재명 대통령은 전날 열린 국무회의에서 “농사를 짓지 않으면 농지를 못 갖도록 해야 한다”는 경자유전 원칙의 실효성을 강조하면서 구체적인 실행 방법으로 ‘농지은행’ 제도를 언급하기도 했다.
농지은행이란
한국농어촌공사가 운영하는 농지은행은 농지를 매입·임차해서 필요한 사람에게 지원하고, 은퇴 농가의 농지를 위탁받아 관리하는 농지 종합관리 플랫폼이다. 청년농업인 우선 지원(비축농지 임대), 농지 연금 등 영농 생애주기에 맞춘 다양한 사업을 운영하고 있으며, 디지털 농지은행을 통해 비대면 계약도 가능하다.
8일 한국농어촌공사에 따르면 최근 디지털 혁신을 통해 농지은행 포털(fbo.or.kr)을 전면 개편하면서 농지 탐색부터 계약까지 이용자 중심의 농지은행을 구축했다. 농지 탐색 방식의 경우, 지도 서비스를 통해 농지 위치와 주변 여건을 한눈에 파악할 수 있도록 했다. 농지은행 포털에 가입한 뒤 관심 지역을 설정하면, 해당 지역에 새로운 매물이 등록될 때 문자 메시지나 카카오톡으로 알림을 받을 수 있다.
계약 절차도 한층 간소화됐다. 공공마이데이터(행정·공공기관에 있는 개인정보를 본인 또는 원하는 곳으로 전송할 수 있는 서비스)를 도입하면서 주민등록 등·초본, 농업경영체 등록확인서, 국세 완납증명서 등 농지은행 계약에 필요한 서류(총 8종)를 휴대전화 인증만으로 제출할 수 있도록 했다.
이와 함께 컴퓨터나 휴대전화로 장소에 구애받지 않고 계약을 체결할 수 있는 전자(디지털) 계약 방식도 운용 중인데, 지난해 디지털 계약 체결률은 63%에 달한다. 아울러 전자기기 사용이 익숙하지 않은 고령 농업인은 태블릿 기반의 디지털 창구를 이용할 수 있다.
계약 이후 행정 절차도 훨씬 간편해졌다. 그동안 농지은행 계약을 마친 농업인은 농업경영체 정보 변경을 위해 농산물품질관리원을 별도로 방문해야 했다. 공사는 기관 간 데이터 연계를 추진해 전화 한 통으로 가능토록 했다.
김인중 한국농어촌 공사 사장은 “농업인이 현장에서 피부로 체감할 수 있는 편리한 행정 서비스를 제공하기 위해 디지털 전환은 필수”라며 “인공지능(AI)을 비롯한 다양한 디지털 기술을 확용해 더나은 농지은행 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.
앞서 한국농어촌공사는 2030세대를 중심으로 한 청년농업 인재를 타깃으로 농지은행 문턱을 낮추기도 했다. 전문상담사 제도가 대표적이다. 공사는 사내 자격시험을 거친 실무경력 3년 이상의 직원을 ‘농지은행 전문상담사’로 선발해 배치했다. 전문상담사는 농지를 구하는 단계부터 계약 마무리 및 계약 연장에 이르기까지 전 주기에 걸친 ‘맞춤 상담’을 제공한다.
‘비축농지 임대형 스마트팜’ 제도도 대폭 손질했다. 일례로 지능형 농장의 온실 난방 시설을 유류 난방에서 전기 난방으로 바꿨다. 공사 농지은행처 관계자는 “영농 초기 비용 부담을 덜었으면 좋겠다는 청년농 의견을 적극 수용한 결과”라며 “이같은 변화는 연간 1200만원 수준의 경비 정감 효과가 있다”고 설명했다.
농지은행 참여 청년농 수기 공모전
공사는 ‘제3회 농지은행사업 참여수기 공모전’을 진행 중이다. 농지은행을 통해 농지를 지원받은 청년 농업인을 대상으로, 접수 기간은 오는 10일이다. 참가자는 농지은행사업 참여 동기, 영농참업 과정, 사업지원 전·후 변화와 소득 증가 경험 등을 자유롭게 작성하면 된다. 공사는 심사를 거쳐 최우수상(상금 100만 원), 우수상(상금 50만 원), 장려상(상금 30만 원) 등을 수여할 예정이다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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