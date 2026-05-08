“농사 안 지으면 못 가진다”…강화되는 경자유전, 주목받는 농지은행

국회 농지법 개정안 통과로 농지 관리 핵심 플랫폼 부상

한국농어촌공사, AI·디지털 기반 서비스 강화

청년농 맞춤 지원도 확대…10일까지 농지은행 수기 공모접수

“농사를 짓지 않으면 농지를 못 갖도록 해야 한다”는 경자유전 원칙의 실효성을 강조하면서 구체적인 실행 방법으로 ‘농지은행’ 제도를 언급하기도 했다.

농지은행이란

농지를 매입·임차해서 필요한 사람에게 지원하고, 은퇴 농가의 농지를 위탁받아 관리하는 농지 종합관리 플랫폼이다. 청년농업인 우선 지원(비축농지 임대), 농지 연금 등 영농 생애주기에 맞춘 다양한 사업을 운영하고 있으며, 디지털 농지은행을 통해 비대면 계약도 가능하다.

전남 나주의 한국농어촌공사 본사 전경

농지은행 참여 청년농 수기 공모전