종합특검, 김관영 불기소…“국헌문란 단정 불가”
특검, 오영훈 제주지사도 각하 처분
12·3 비상계엄 당시 ‘전북도청사 폐쇄’ 의혹을 들여다본 2차 종합특검이 김관영 전북특별자치도지사에 대해 “국헌문란의 목적을 단정할 수 없다”며 불기소 결정을 내렸다.
2차 특검은 전날 내란부화수행 혐의로 고발된 김 도지사 사건을 혐의없음 이유로 불기소 처분했다고 8일 밝혔다. 김 도지사는 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 전북도청 및 도내 8개 시·군의 청사를 폐쇄 조치에 이르게 했다는 의혹으로 고발됐다.
지난달 30일 김 도지사를 소환한 특검팀은 국헌문란 목적을 가지고 있었다고 단정할 수 없다고 판단했다. 또 청사 폐쇄, 준예산 편성, 35사단 지역계엄사와의 협조 체제 유지 등 고발장 기재 혐의 내용이 사실이 아니라는 게 특검 시각이다.
특검은 같은 날 오영훈 제주특별자치도지사가 연루된 ‘청사 폐쇄 조치 의혹’에 대해서도 각하 결정을 내렸다. 앞서 국민의힘 해체행동과 서울의소리, 고부건 변호사는 지난해 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 오 도지사를 내란부화수행 혐의로 고발했으나, 최종적으로 불기소 처분됐다. 종합특검은 재고발된 해당 의혹을 다시 들여다봤지만 새로운 증거 소명이 없다는 이유로 각하 결정을 내렸다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사