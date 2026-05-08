시사 전체기사

종합특검, 김관영 불기소…“국헌문란 단정 불가”

입력:2026-05-08 16:26
공유하기
글자 크기 조정

특검, 오영훈 제주지사도 각하 처분


12·3 비상계엄 당시 ‘전북도청사 폐쇄’ 의혹을 들여다본 2차 종합특검이 김관영 전북특별자치도지사에 대해 “국헌문란의 목적을 단정할 수 없다”며 불기소 결정을 내렸다.

2차 특검은 전날 내란부화수행 혐의로 고발된 김 도지사 사건을 혐의없음 이유로 불기소 처분했다고 8일 밝혔다. 김 도지사는 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 전북도청 및 도내 8개 시·군의 청사를 폐쇄 조치에 이르게 했다는 의혹으로 고발됐다.

지난달 30일 김 도지사를 소환한 특검팀은 국헌문란 목적을 가지고 있었다고 단정할 수 없다고 판단했다. 또 청사 폐쇄, 준예산 편성, 35사단 지역계엄사와의 협조 체제 유지 등 고발장 기재 혐의 내용이 사실이 아니라는 게 특검 시각이다.


특검은 같은 날 오영훈 제주특별자치도지사가 연루된 ‘청사 폐쇄 조치 의혹’에 대해서도 각하 결정을 내렸다. 앞서 국민의힘 해체행동과 서울의소리, 고부건 변호사는 지난해 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 오 도지사를 내란부화수행 혐의로 고발했으나, 최종적으로 불기소 처분됐다. 종합특검은 재고발된 해당 의혹을 다시 들여다봤지만 새로운 증거 소명이 없다는 이유로 각하 결정을 내렸다.

박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
삼성전자 초기업노조 “정부 요청 수용, 사후조정 절차 돌입”
CJ ENM에 ‘닉스 성과급보다 적은 이익’ 조롱한 DB증권
부동산 때리기, 다음 타깃은 임대 사업자? 구윤철 “세 혜택 과도”
홈플러스, 10일부터 37개 마트 영업 멈춘다
서울 40·50대 중년 5명 중 1명은 미혼
말랑이 찾는 2030… 한정판 굿즈 얻으려 오픈런도
폭풍 매수하더니… 하루만에 7조 던진 외인들
BTS 보려고 5만명 운집했다… 멕시코 대통령궁 앞 ‘인산인해’
국민일보 신문구독