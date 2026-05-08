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광주 여고생 살해 20대 신상정보, 14일 공개

입력:2026-05-08 16:10
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5일 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 살인 혐의 등을 받는 20대 피의자 장모 씨를 경찰이 긴급 체포하고 있다. 연합뉴스

광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 20대 남성의 신상정보 공개가 결정됐다.

광주경찰청은 8일 신상정보공개심의위원회를 열고 살인 및 살인미수 혐의로 구속된 장모(24)씨에 대한 신상정보 공개를 결정했다고 밝혔다.

심의위원회는 범행 수법의 잔혹성, 피해 결과의 중대성, 증거의 충분성, 국민의 알 권리와 재범 방지 필요성 등을 종합적으로 고려해 공개 결정을 내린 것으로 전해졌다.


이에 따라 장씨의 이름과 나이, 머그샷 등 신상정보는 오는 14일 오전 9시부터 다음 달 12일까지 30일간 광주경찰청 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

관련 법에 따르면 신상정보 공개는 심의위 의결 이후 관할 경찰서장이 최종 결정한다. 피의자가 동의하면 즉시 공개할 수 있지만, 이의를 제기하거나 동의 여부를 밝히지 않을 경우 최대 5일간 유예 기간을 거친 뒤 공개된다.

장씨는 현재까지 신상정보 공개에 대한 동의 의사를 밝히지 않은 것으로 알려졌다.


앞서 장씨는 어린이날인 5일 오전 12시10쯤께 광주 광산구 한 고등학교 인근 도로에서 귀가 중이던 고등학생 A(17)양을 흉기로 수차례 찔러 살해하고, 비명을 듣고 다가온 또 다른 고등학생 B군을 살해하려 한 혐의를 받는다.

장씨는 범행 직후 도주했다가 사건 발생 약 11시간 만에 주거지 인근에서 경찰에 체포됐으며 현재 구속 상태로 수사를 받고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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