광주 여고생 살해 20대 신상정보, 14일 공개
광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 20대 남성의 신상정보 공개가 결정됐다.
광주경찰청은 8일 신상정보공개심의위원회를 열고 살인 및 살인미수 혐의로 구속된 장모(24)씨에 대한 신상정보 공개를 결정했다고 밝혔다.
심의위원회는 범행 수법의 잔혹성, 피해 결과의 중대성, 증거의 충분성, 국민의 알 권리와 재범 방지 필요성 등을 종합적으로 고려해 공개 결정을 내린 것으로 전해졌다.
이에 따라 장씨의 이름과 나이, 머그샷 등 신상정보는 오는 14일 오전 9시부터 다음 달 12일까지 30일간 광주경찰청 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.
관련 법에 따르면 신상정보 공개는 심의위 의결 이후 관할 경찰서장이 최종 결정한다. 피의자가 동의하면 즉시 공개할 수 있지만, 이의를 제기하거나 동의 여부를 밝히지 않을 경우 최대 5일간 유예 기간을 거친 뒤 공개된다.
장씨는 현재까지 신상정보 공개에 대한 동의 의사를 밝히지 않은 것으로 알려졌다.
앞서 장씨는 어린이날인 5일 오전 12시10쯤께 광주 광산구 한 고등학교 인근 도로에서 귀가 중이던 고등학생 A(17)양을 흉기로 수차례 찔러 살해하고, 비명을 듣고 다가온 또 다른 고등학생 B군을 살해하려 한 혐의를 받는다.
장씨는 범행 직후 도주했다가 사건 발생 약 11시간 만에 주거지 인근에서 경찰에 체포됐으며 현재 구속 상태로 수사를 받고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사