김태흠 충남지사, 재선 출마 선언…“성과로 증명할 것”

김 후보는 8일 충남도청에서 기자회견을 열고 “위대한 충남을 완성한다는 일념으로 충남지사 출마를 선언한다”면서 “지난 4년 힘쎈 충남의 밑그림을 그렸으니 이제는 도민들이 위대한 충남을 완성해 달라”고 말했다.

김태흠 국민의힘 충남지사 예비후보가 민선 9기 재선 출마를 공식 선언했다.그는 “충남은 무기력한 과거로 후퇴하느냐, 위대한 미래로 나아가느냐는 갈림길에 서 있다”며 “더 이상 변방이 아니라 대한민국 성장의 중심축이 돼야 한다”고 밝혔다.김 후보는 이어 “잃어버린 12년, 민주당 도정이 좋았나, 아니면 저와 함께한 지금이 더 좋았나”라며 “정치는 말이 아니라 결과로 보여줘야 한다”고 강조했다.김 후보는 민선8기 성과로 국비 예산 12조 원 시대 개막, 기업 투자유치 50조 원 달성, 매니페스토 공약이행 평가 4년 연속 최우수(SA) 등급 획득 등을 꼽았다.이어 천안·아산 돔 아레나 건립, 인공지능(AI) 대전환, 충남형 기본복지 도입, 돈 되는 스마트 농업 육성, 베이밸리 메가시티 완성, K-문화 융성도시 완성, 대전·충남 통합, 경제과학수도 완성 등을 공약으로 제시했다.또 15개 시군을 천안‧아산, 당진‧서산‧태안, 공주‧부여‧청양, 논산‧계룡‧금산, 보령‧서천, 홍성‧예산 등 6개 권역으로 세분화해 발전시키겠다고 공약했다.김 후보는 “정치는 말이 아니라 결과이고, 비전은 구호가 아니라 현실이 돼야 한다”며 “반드시 성과로 증명하겠다”고 말했다.홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지