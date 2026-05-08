美 골든글로브 “AI 보조적 활용시 연기상 가능” 규정 신설
미국 영화·방송계의 권위 있는 시상식인 골든글로브가 인공지능(AI) 기술이 제한적으로 사용됐을 경우 연기상 수상도 가능하다는 새 규정을 내놨다.
골든글로브는 7일(현지시간) 발표한 제84회 시상식 자격 요건 및 심사 규정에서 AI 기술을 활용하더라도 연기상 수상 자격이 자동으로 박탈되는 것은 아니며 조건부 사용이 가능하다고 밝혔다. 핵심은 인간의 창의적인 지시와 예술적 판단이 제작 과정 전반에 주된 작용을 하고 있느냐다.
모든 출품작은 제작 과정에서 어떤 부분에 AI를 활용했는지 모두 공개해야 하며 이 과정에서 인간의 창의적 기여를 대체하면 안 된다고 규정했다. 연기상의 경우에도 AI를 배우의 작업에서 부차적으로 사용하는 것은 허용하기로 했다.
예컨대 노인·청년 분장처럼 인간 배우가 연기를 주도하면서 연기를 보조 또는 강화하는 용도로만 AI를 활용했다면 연기상을 받을 수 있다. 다만 AI가 배우의 표정과 움직임, 목소리 등 연기를 대체할 정도로 상당 부분 활용된 작품은 수상 자격이 없다. 배우의 허가 없이 얼굴이나 목소리 복제 등을 활용해 AI로 생성한 연기가 포함된 작품은 접수 자체가 불가능하다.
할리우드에는 생성형 AI 기술 발달에 대한 위기감이 번지고 있다. 지난해 인간과 구별하기 어려운 AI 배우가 스위스 취리히 영화제 부대행사에서 소개돼 업계 반발이 일었다. 할리우드 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)은 AI 배우가 인간 배우의 연기를 훔쳐 생계를 위협하고 인간의 예술성을 훼손할 것이라고 우려했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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