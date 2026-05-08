강풍에 고양 꽃박람회 행사장 간판 낙하…6명 부상
경기 고양시 일산호수공원에서 열리는 ‘2026고양국제꽃박람회’ 현장에서 강풍으로 인한 간판 낙하 사고가 발생했다.
소방 당국에 따르면 8일 오전 11시37분쯤 고양시 일산동구 장항동 고양국제꽃박람회 행사장에서 홍보관 천막 간판이 떨어져 관람객 6명이 다치는 사고가 발생했다.
이 사고로 현장에 있던 남성 1명과 여성 5명 등 총 6명이 허리 통증과 타박상을 호소해 인근 병원으로 긴급 이송돼 치료를 받았다. 부상자들은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
사고 당시 소방 당국은 장비 9대와 인력 21명을 즉각 투입해 현장을 수습했으며, 추가 사고 방지를 위한 안전 조치를 완료한 뒤 사건을 고양시청과 경찰에 인계했다.
경찰과 소방 당국은 강한 바람으로 인해 천막에 고정됐던 간판이 떨어져 나간 것으로 보고, 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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