CJ ENM에 ‘닉스 성과급보다 적은 이익’ 조롱한 DB증권
그래도 보고서 결론은 “사세요”
DB증권이 최근 CJ ENM의 실적 분석 보고서를 내면서 ‘SK하이닉스 직원 1명의 성과급이 더 많겠다’는 부적절한 제목을 썼다가 수정했다. 그러면서도 투자 의견은 ‘매수’로 유지했다.
8일 공개된 이 보고서는 CJ ENM의 1분기 영업이익이 15억원에 그친 점을 최대 18억원까지 거론되는 SK하이닉스의 직원 성과급 예상치보다 적다는 데 초점이 맞춰 작성됐다. 중요한 투자 판단 자료인 증권사 보고서의 제목이 기업 실적을 희화화하는 방식으로 쓰인 셈이다. DB증권은 금융투자업계 일각에서 지적이 나오자 곧바로 ‘낮아진 기대보다 더 낮은 실적’으로 고쳤다.
문제는 제목뿐이 아니다. DB증권은 이 보고서에서 CJ ENM의 1분기 실적을 어닝 쇼크라고 평가하면서도 투자 의견은 ‘매수’를 유지했다. 목표 주가는 8만3000원에서 6만9000원으로 낮추면서 7일 종가(5만1300원)보다 34.5%의 상승 여력이 있다고 썼다. CJ ENM의 실적을 강도 높게 비판하면서도 결론은 여전히 주가 상승 가능성이 크다는 데 무게를 둔 것이다. 목표 주가를 산정하는 과정에서도 CJ ENM의 미디어·영화 사업 실적에 20배의 배수를, 음악에 19배를 적용했지만 실적 불확실성 속에서 이 수치가 왜 정당한지에 대한 설명은 충분히 담지 않았다.
증권사 리서치센터의 ‘매수’ 의견 쏠림 관행도 다시 도마에 오를 수 있다. DB증권이 최근 1년간 낸 보고서에서 매수 의견 비중은 92.19%, 매도는 0%다. 기업의 가치를 깎아내리는 자극적인 제목을 쓰면서도 투자자에게 매수를 권하는 보고서를 내는 것이 적절한지 따져봐야 한다는 비판이 나온다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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