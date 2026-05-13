40대 신인가수 윤창근 “삶에 치였던 꿈, ‘그럼에도’ 도전”
“꿈을 늦게 시작해도 괜찮다고 말하고 싶습니다. 저처럼 마흔 넘어 용기를 내는 사람도 있으니까요.”
‘40대 신인가수’ 윤창근이 가요계에 첫발을 내디뎠다. 13일 발표하는 첫 앨범을 통해 그는 “오늘을 살아내는 모든 이들에게 응원을 전하고 싶다”고 털어놨다. “뒤늦게 음악을 시작한 내 이야기가 누군가에게 작은 용기가 됐으면 좋겠습니다. 타이틀곡 제목처럼 ‘그럼에도’ 우리는 다시 시작할 수 있다고 말이죠.”
앨범명이자 타이틀곡 제목인 ‘그럼에도’는 윤창근 자신에게 특별한 의미를 지닌 말이다. 그는 “살면서 포기하고 싶은 순간마다 나 스스로에게 했던 말이 ‘그럼에도’였다. ‘그럼에도 불구하고 다시 해보자’ ‘그럼에도 난 앞으로 갈 거야’ 같은 다짐이었다”면서 “그런 마음을 기타 반주와 목소리로 채운 이 노래에 담담히 담고자 했다”고 소개했다.
함께 수록된 ‘내일은 반짝일 거야’는 한층 희망찬 멜로디를 전한다. 윤창근은 “‘그럼에도’가 묵직한 위로라면 ‘내일은 반짝일 거야’는 조금 더 희망을 담은 이야기”라며 “하루가 너무 힘들어도 ‘내일은 조금 더 괜찮아질 거야’라는 말이 얼마나 큰 위로가 되는지 잘 알고 있다. 그 마음을 노래로 전달하고 싶었다”고 말했다.
윤창근은 20대에 홀로 상경해 누구보다 치열하게 살아 왔다. 폐기물 관련 회사 대표가 된 지금에서야 비로소 오랜 꿈에 도전하게 됐다. 윤창근은 “음악은 늘 내 안에 있던 꿈”이라며 “생계를 위해 현실적인 선택들을 하며 살았지만, 음악을 하고 싶다는 열망은 마음 한편에서 사라지지 않았다. 결국 ‘지금이라도 시작하자’는 마음으로 용기 냈다”고 했다.
사업가와 가수라는 두 가지 일에는 공통점이 있었다. 그는 “결국 사람에게 힘이 된다는 점이 같더라”며 “회사에서는 직원들과 고객을 위해, 음악에서는 듣는 사람들을 위해 움직이게 된다. 누군가가 내 노래를 들으며 잠시라도 숨 돌릴 수 있다면 그걸로 충분하다”고 얘기했다.
“살면서 느낀 감정들, 현실에서 부딪힌 순간들, 그리고 그 안에서도 버티려던 마음들을 음악에 담고자 합니다.” 윤창근은 앞으로 꾸준히 음악을 해 나갈 계획이다. 그는 “많은 분 앞에서 제 노래를 들려드릴 수 있는 기회를 만들고 싶다. 저만의 이야기를 계속 음악으로 풀어가고 싶다”고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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