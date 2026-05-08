홈플러스, 10일부터 37개 마트 영업 멈춘다

8일 서울 한 홈플러스 매장 매대가 자체 브랜드(PB) 제품으로 가득 채워져 있다. 연합뉴스

기업형 슈퍼마켓 홈플러스 익스프레스를 매각한 홈플러스가 37개 매장의 영업을 중단한다. 고객 이탈과 매출 감소에 따른 결정으로 분석된다.