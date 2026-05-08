홈플러스, 10일부터 37개 마트 영업 멈춘다
기업형 슈퍼마켓 홈플러스 익스프레스를 매각한 홈플러스가 37개 매장의 영업을 중단한다. 고객 이탈과 매출 감소에 따른 결정으로 분석된다.
8일 홈플러스에 따르면 이달 10일부터 7월 3일까지 전체 104개 대형마트 매장 중 기여도가 낮은 37개 매장의 영업이 잠정 중단된다. 서울 중계·신내·면목·잠실점과 부산 센텀시티·부산반여·영도·서부산점이 문을 닫고, 대구에선 상인점이 영업을 멈춘다.
인천에선 가좌·숭의·연수·송도·논현점, 경기는 킨텍스·고양터미널·포천송우·남양주진접·경기하남·부천소사·분당오리·동수원점이 영업 중단 매장이다. 충남 계룡점, 전북 익산·김제점, 전남 목포·순천풍덕점, 경북 경산·포항·포항죽도·구미점, 경남 밀양·진주·삼천포·마산·진해·김해점 등도 영업을 접는다.
홈플러스는 나머지 67개 매장을 중심으로 집중 운영에 들어간다는 계획이다. 이런 결단에는 상당수 매장에서 상품 부족으로 고객이 이탈하고, 매출도 1년 전보다 50% 넘게 감소한 게 영향을 미쳤다. 홈플러스는 상품 물량을 핵심 매장에 우선 공급해 주요 점포의 매출을 회복시킨다는 방침이다.
홈플러스는 전날 익스프레스를 매각했지만, 기업회생 계획을 이행하는 데 필요한 유동성 자금을 확보하기는 어렵다고도 판단한다. 이에 최대채권자인 메리츠금융그룹에 매각대금 유입 전까지 향후 두 달간 필요한 단기자금 대출인 브릿지론을 요청했다. 회생 완료 시까지 영업을 유지하기 위한 DIP 대출 지원도 요청 항목에 포함됐다.
앞서 홈플러스는 전날 NS홈쇼핑과 영업양수도계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 홈플러스는 NS홈쇼핑에 익스프레스 채무 중 일부를 승계하는 조건으로 현금 1206억원을 받게 된다. 홈플러스 익스프레스의 현 재무상태는 총자산 약 3170억원, 순자산 약 1460억원정도다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사