카멀라 해리스 “트럼프, 이란 다 없애? 전부 헛소리”

전 美부통령, 트럼프·이란전쟁 강력 비판

“그는 멍청한 사람 아니라 위험한 사람”

“최대 승자는 러시아…트럼프, 제재 풀어”

카멀라 해리스 전 미국 부통령이 7일(현지시간) 네바다주 라스베이거스에서 열린 민주당 행사에서 발언하고 있다. AFP연합뉴스

라스베이거스에서 열린 네바다 지역 민주당 행사에서

“그(트럼프 대통령)는

그는 “미국 국민이 원하지 않고 의회의 승인을 받지도 않은 이란 전쟁을 보면 그렇다”며 “설령 의회 승인을 받았다고 해도 시작돼서는 안 되는 전쟁이었다”고 비판했다.

원래는 판매가 막혀 있었던 석유를 팔아 돈을 벌고 있다는 뜻”이라고 지적했다.

또 “원래라면 우크라이나로 갔어야 할 포병 전력과 탄약, 방공 무기가 다른 곳에 투입되고 있다는 뜻”이라며 “

그 결과는 매우 심각하다”고 말했다.

그는 공화당의 선거구 재획정 추진에 대해 “그들은 사람들이 투표하기 일부러 더 어렵게 만들고 있다”며

“

사람들이 어리석지 않고 기름값과 주거비, 그리고 이 전쟁의 비용에 주목하고 있다는 걸 알기 때문”이라고 말했다.