카멀라 해리스 “트럼프, 이란 다 없애? 전부 헛소리”
전 美부통령, 트럼프·이란전쟁 강력 비판
“그는 멍청한 사람 아니라 위험한 사람”
“최대 승자는 러시아…트럼프, 제재 풀어”
카멀라 해리스 전 미국 부통령이 도널드 트럼프 행정부의 이란 전쟁을 비판하며 “전부 헛소리일 뿐”이라고 말했다고 CNN방송 등이 보도했다.
해리스 전 부통령은 7일(현지시간) 라스베이거스에서 열린 네바다 지역 민주당 행사에서 이란 전쟁과 관련해 “그(트럼프 대통령)는 ‘완전히 파괴했다’고 말했지만 전부 다 헛소리”라고 말했다.
그는 우레와 같은 박수를 받았다고 CNN은 전했다.
해리스 전 부통령이 트럼프 대통령을 비판하며 사용한 영어 단어는 한국어로 ‘개소리’로 번역되기도 하는 욕설이다. 이 때문에 영어권 언론은 단어 전체를 표기하지 않고 중간에 별표(*)를 넣어 ‘bullsh*t’이라고 쓴다.
해리스 전 부통령은 이 발언 후 “공개석상에서 더 이상 욕설을 하지 않겠다고 약속했는데”라고 농담을 덧붙였다.
그는 “미국 국민이 원하지 않고 의회의 승인을 받지도 않은 이란 전쟁을 보면 그렇다”며 “설령 의회 승인을 받았다고 해도 시작돼서는 안 되는 전쟁이었다”고 비판했다.
해리스 전 부통령은 “이란 전쟁의 최대 승자가 누구인지 알고 싶으냐? 러시아다”라고 말했다.
그는 트럼프 대통령이 러시아에 대한 제재를 해제한 사실을 언급하며 “원래는 판매가 막혀 있었던 석유를 팔아 돈을 벌고 있다는 뜻”이라고 지적했다.
또 “원래라면 우크라이나로 갔어야 할 포병 전력과 탄약, 방공 무기가 다른 곳에 투입되고 있다는 뜻”이라며 “그 결과는 매우 심각하다”고 말했다.
해리스 전 부통령은 “저는 그를 멍청한 사람이라고 치부하지 않겠다”며 “그는 위험한 사람”이라고 평가했다.
그는 공화당의 선거구 재획정 추진에 대해 “그들은 사람들이 투표하기 일부러 더 어렵게 만들고 있다”며 “사람들이 어리석지 않고 기름값과 주거비, 그리고 이 전쟁의 비용에 주목하고 있다는 걸 알기 때문”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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