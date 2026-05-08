尹과 회동 뒤 ‘명품백 사건’ 처리…권익위 “청탁금지법 위반”

김 여사 명품백 수수 사건 처리 앞두고

정승윤 전 사무처장, 尹과 심야 회동

이후 사건 종결…국수본 수사 의뢰키로

정일연 국민권익위원회 위원장이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 권익위 정상화 추진 TF 운영 결과 발표를 하고 있다. 연합뉴스

2024년 윤석열정부 당시 국민권익위원회 2인자인 정승윤 사무처장 겸 부위원장이 ‘김건희 여사 명품백 수수 사건’ 처리 과정에서 윤석열 전 대통령과 비공개 회동한 것으로 드러났다. 정 전 처장이 의결 과정에 임의로 개입하고 담당 부서 의견까지 뒤집은 정황도 확인됐다. 권익위는 정 전 처장이 의결 과정에 임의로 개입하고 담당 부서 의견까지 뒤집은 정황을 확인해 경찰청 국가수사본부에 수사를 의뢰하기로 했다.



권익위 정상화 추진 태스크포스(TF)는 8일 “정 전 처장이 ‘김 여사 명품백 관련 청탁금지법 위반 신고 사건’의 사건 처리를 지연하고 사건 처리 진행 중 피신고자 측(윤 전 대통령 등)과 비공식 회동을 했다고 밝혔다. 정일연 권익위 위원장은 브리핑에서 “대통령 관저에서 비공식 회동을 한 것은 청탁금지법 위반 소지가 있다”며 “접촉 과정에서 어떤 이야기가 나왔는지는 알 수 없지만, 접촉하고 나와 차 안에서 한 말들을 직원이 일부 내용을 들었다”고 설명했다.



TF에 따르면 정 전 처장은 당시 윤 전 대통령과 대통령 관저에서 약 1시간 동안 비공개 회동을 했다. 그는 이후 김 여사의 명품백 수수 사건에 대해 담당 부서 의견과 달리 ‘추가 보완’ ‘판단 유보’를 지시했다. TF는 이를 두고 정 전 처장이 사건 처리를 고의로 지연하려 했다고 판단했다. TF는 정 전 처장이 회의 2시간 전 권익위 정무직·상임위원들과 비공식 회의를 열어 사건을 종결 처리하겠다는 취지의 발언을 한 사실도 확인했다고 밝혔다. 정 전 처장은 담당 부서가 작성해야 할 의결서를 직접 작성했으며, 상정 안건에 없던 내용과 회의에서 논의되지 않은 사항까지 임의로 추가한 것으로 조사됐다.



명품백 수수 사건을 담당했던 권익위 간부의 순직 사건과 관련해선 정 전 처장이 사건 종결에 반대하던 고인을 공개적으로 압박한 정황이 밝혀졌다. 정 전 처장은 고인의 회의 발언을 제한하고 주요 업무에서 배제하는 등 부당한 처우를 했으며, 공공연히 비난한 것으로 조사됐다. TF는 정 전 처장 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당할 가능성이 크다고 지적했다.



TF는 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절인 2024년 불거진 ‘헬기 이송 특혜’ 논란을 처리하는 과정에서도 문제가 있었다고 밝혔다. 정 전 처장은 회의에서 논의되지 않은 내용을 의결서에 포함하도록 했고, 담당 부서 의견과 달리 의료진의 행동강령 위반으로 통보하라고 지시했다. TF는 조사 과정에서 서울대병원과 부산대병원 간 헬기 이송은 권한 범위 내에서 이뤄졌다는 추가 진술을 확보했다며, 이를 행동강령 위반으로 판단한 것은 부적절했다고 지적했다.







송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 760 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 2024년 윤석열정부 당시 국민권익위원회 2인자인 정승윤 사무처장 겸 부위원장이 ‘김건희 여사 명품백 수수 사건’ 처리 과정에서 윤석열 전 대통령과 비공개 회동한 것으로 드러났다. 정 전 처장이 의결 과정에 임의로 개입하고 담당 부서 의견까지 뒤집은 정황도 확인됐다. 권익위는 정 전 처장이 의결 과정에 임의로 개입하고 담당 부서 의견까지 뒤집은 정황을 확인해 경찰청 국가수사본부에 수사를 의뢰하기로 했다.권익위 정상화 추진 태스크포스(TF)는 8일 “정 전 처장이 ‘김 여사 명품백 관련 청탁금지법 위반 신고 사건’의 사건 처리를 지연하고 사건 처리 진행 중 피신고자 측(윤 전 대통령 등)과 비공식 회동을 했다고 밝혔다. 정일연 권익위 위원장은 브리핑에서 “대통령 관저에서 비공식 회동을 한 것은 청탁금지법 위반 소지가 있다”며 “접촉 과정에서 어떤 이야기가 나왔는지는 알 수 없지만, 접촉하고 나와 차 안에서 한 말들을 직원이 일부 내용을 들었다”고 설명했다.TF에 따르면 정 전 처장은 당시 윤 전 대통령과 대통령 관저에서 약 1시간 동안 비공개 회동을 했다. 그는 이후 김 여사의 명품백 수수 사건에 대해 담당 부서 의견과 달리 ‘추가 보완’ ‘판단 유보’를 지시했다. TF는 이를 두고 정 전 처장이 사건 처리를 고의로 지연하려 했다고 판단했다. TF는 정 전 처장이 회의 2시간 전 권익위 정무직·상임위원들과 비공식 회의를 열어 사건을 종결 처리하겠다는 취지의 발언을 한 사실도 확인했다고 밝혔다. 정 전 처장은 담당 부서가 작성해야 할 의결서를 직접 작성했으며, 상정 안건에 없던 내용과 회의에서 논의되지 않은 사항까지 임의로 추가한 것으로 조사됐다.명품백 수수 사건을 담당했던 권익위 간부의 순직 사건과 관련해선 정 전 처장이 사건 종결에 반대하던 고인을 공개적으로 압박한 정황이 밝혀졌다. 정 전 처장은 고인의 회의 발언을 제한하고 주요 업무에서 배제하는 등 부당한 처우를 했으며, 공공연히 비난한 것으로 조사됐다. TF는 정 전 처장 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당할 가능성이 크다고 지적했다.TF는 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절인 2024년 불거진 ‘헬기 이송 특혜’ 논란을 처리하는 과정에서도 문제가 있었다고 밝혔다. 정 전 처장은 회의에서 논의되지 않은 내용을 의결서에 포함하도록 했고, 담당 부서 의견과 달리 의료진의 행동강령 위반으로 통보하라고 지시했다. TF는 조사 과정에서 서울대병원과 부산대병원 간 헬기 이송은 권한 범위 내에서 이뤄졌다는 추가 진술을 확보했다며, 이를 행동강령 위반으로 판단한 것은 부적절했다고 지적했다.권익위는 조사 결과를 바탕으로 회의 운영·사건 처리·민원 처리·인사 운영 4개 분야에 대한 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다. 정 위원장은 “국민 눈높이에 맞지 않는 결정으로 인해 고통을 받은 사건 관계자 및 국민여러분들께 국민권익위를 대표해 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 말했다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지