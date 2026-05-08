범인 잡던 시민이 경찰로… 신임 경찰 2191명 임용
중앙경찰학교가 신임경찰 제319기 졸업식을 열고 신임 경찰관 2191명을 임용했다.
중앙경찰학교는 8일 오전 충북 충주시 수안보면 중앙경찰학교 대운동장에서 신임경찰 제319기 졸업식을 개최했다고 밝혔다.
이번 졸업생은 일반공채 2155명(남 1746명·여 445명)과 경채 36명 총 2191명이다. 졸업생들은 9개월간 사례 기반 훈련과 상황 실습 등 현장 실무형 교육을 이수한 뒤 전국 치안 현장에 배치된다.
대통령상은 종합 성적 1위를 기록한 송시열(23) 순경이 받았다. 국무총리상은 김경현(26) 순경, 행정안전부 장관상은 이정혁(26) 순경이 각각 수상했다.
이번 기수에서는 특별한 경력을 가진 신임 경찰관들이 눈길을 끌었다. 전직 육군 장교 출신인 육찬영(30) 경장과 정가은(33) 경장은 현역 복무 중 함께 경찰 시험에 합격해 나란히 경찰 제복을 입게 됐다. 이들은 “급증하는 사이버 범죄 수법을 분석해 피해자를 구제할 수 있는 전문 수사관이 되겠다”고 밝혔다.
송나영(26) 순경은 전직 종합격투기(MMA) 선수였다. 송 순경은 2015년부터 2021년까지 킥복싱·주짓수·이종격투기 대회 등에 출전해 로드FC 센트럴리그 우승 경력을 갖고 있다. 그는 “링 위가 아닌 범죄 현장에서 시민을 보호하고 범인을 제압하는 경찰이 되고 싶다”고 말했다.
회사원 시절 피싱 전달책 검거를 도왔던 이도겸(34) 순경도 경찰관으로 새롭게 출발한다. 이 순경은 2021년 동료의 피싱 피해를 돕기 위해 일주일간 추적 끝에 전달책을 유인해 사이버수사팀과 함께 검거했다. 수험생 시절에는 차량 털이 절도범을 붙잡아 경찰서장 표창을 받았다.
유재성 경찰청장 직무대행은 “현장에서 행사하는 모든 권한은 국민의 신뢰와 책임에서 비롯됨을 잊지 말고 오늘 다짐한 초심을 가슴에 새겨 당당하게 현장으로 나아가길 바란다”고 말했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사