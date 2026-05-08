남편 살해 모의 태권도장 관장·직원…10여일 전부터 시도
태권도장 관장과 직원이 약물을 탄 술을 먹여 직원의 남편을 살해하려 한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
경기 부천 원미경찰서는 살인미수 혐의로 태권도장 관장인 20대 여성 A씨와 직원인 40대 여성 B씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 8일 밝혔다.
A씨와 B씨는 약물을 탄 술을 먹여 B씨의 남편 50대 C씨를 살해하려 한 혐의를 받고 있다.
앞서 A씨는 지난 6일 6시30분쯤 부천시 원미구 B씨 자택에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 현행범 체포됐다.
이후 경찰 조사 과정에서 A씨와 B씨가 주고받은 휴대전화 메시지에서는 살인 모의 정황이 드러났다. 또 A씨와 B씨는 C씨가 평소 혼자 술을 마시는 점을 노리고 약물을 탄 술을 B씨 자택 냉장고에 넣어둔 것으로 파악됐다.
경찰은 현재 A씨가 범행에 사용할 약물을 준비한 것으로 보고 있다. 이에 경찰은 당초 적용하려 했던 특수상해, 살인예비 혐의 대신 A씨와 B씨 모두에게 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 신청할 방침이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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