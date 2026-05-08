두산 정수빈 ‘한화전 슈퍼캐치’, KBO 3~4월 최고 ‘호수비’
월간 호수비 상 첫 수상자
두산 베어스 외야수 정수빈이 올해 신설된 월간 호수비 상을 처음 수상하게 됐다.
한국야구위원회(KBO) 사무국은 2026 신한 SOL KBO리그 3~4월 캡스플레이의 수상자로 정수빈이 뽑혔다고 8일 밝혔다. 상금 100만원이 함께 수여된다.
캡스플레이는 매달 결정적인 호수비로 팀 승리에 기여한 선수에게 주는 상이다. KBO 기록위원회가 정한 기준으로 수상자가 결정된다.
정수빈은 지난 4월 5일 서울 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 홈경기 5회 2사 2, 3루 실점 위기에서 몸을 날린 다이빙 캐치로 김태연의 안타성 타구를 걷어냈다. 정수빈의 호수비로 기세를 살린 두산은 5회 말 박준순이 3점 홈런을 터뜨리며 리드를 가져왔고, 그대로 승리했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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