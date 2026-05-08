제주 길거리서 음란행위 20대 구속…특정 부위 노출해
동종 전과 3범, 누범기간 중 범행
제주시 한 번화가에서 특정 신체부위를 노출한 채 음란행위를 한 20대 남성이 구속됐다.
제주동부경찰서는 지난달 26일 오후 7시20분쯤 제주시 중앙동 일대 길거리에서 불특정 다수를 상대로 신체 특정 부위를 드러내는 등 음란행위를 한 혐의(공연음란)로 20대 A씨를 구속 수사중이라고 8일 밝혔다.
동종 전과 3범인 A씨는 지난 2월 교도소에서 출소한 뒤 누범기간에 또 다시 범행을 한 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨가 누범기간에 범행한 점 등을 들어 구속영장을 신청, 전날 법원으로부터 영장을 발부받았다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사중이다.
제주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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