히키코모리 찾아가던 ‘렌탈언니’, 32년 활동 접은 이유[이세계도쿄]

히키코모리 지원 선구단체 ‘뉴스타트’ 활동 종료

방문원 ‘렌탈언니·오빠’ 보내 대화·외출 등 교류

지원단체 난립… 감금·저임금노동 논란에 소송도

구직환경 변화·연령대 양극화 등에 접근 달라져

'렌탈언니'로 불리는 히키코모리 지원단체 방문원이 의뢰 가정을 찾아 문밖에서 대상자와 대화를 시도하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

이탈리아 농원서 시작된 ‘탈출’ 실험



히키코모리 청년들을 이탈리아

농원에서 지내게 하는 ‘뉴스타트 프로젝트’에서 출발했다. 사회와 단절된 젊은이들이 공동생활을 통해 인간관계를 다시 만들어가게 하려는 시도였다. 이 프로젝트의 사무국으로 활동이 시작돼 단체명에 ‘사무국’이 붙었다고 한다.

기숙사비는 부모가 월 22만엔(약 204만원) 정도를 부담했다. 원칙적으로 기숙사 생활 중에는 부모와 연락이 금지됐다. 기숙사를 뛰쳐나가 본가로 돌아가더라도 부모는 집에 들이지 않는다는 약속이 있었다.

'렌탈언니'가 어렵게 집 밖으로 나온 히키코모리 청년의 외출에 동행하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

뉴스타트가 연간 200쌍의 부모를 면담하고 200명 가까운 니트 청년을 방문 직원이 찾아가 교류한다고 소개했다. 법인 설립 후 6년째인 당시까지 졸업생으로 둥지를 떠난 젊은이는 300명 정도라고 그는 설명했다.

기숙사에 입소하면 3개월 뒤 본인

희망을 바탕으로 여러 가지 일을 체험하며 직업 적성을 찾아보게 한다.

뉴스타트가 운영하는 찻집이나 식당을 비롯해 외부 음식점, 주간보호시설, 보육시설,

지적장애인 시설, 호스피스, 해외 기숙사 등이 체험처로 소개됐다.

원칙적으로 한 사람이 세 가지 일을 병행하도록 한다고

일

을 찾아 퇴소하게 하는 데까지 걸리는 기간은 1년 3개월 정도라고 한다.

경제매체 도요게이자이는 뉴스타트 활동 종료를 다룬 기사에서 “(기숙사생의)

80% 정도가 자립에 성공하지만 질병이나 장애 등을 가진 경우에는 장애인 취업이나 생활보호로 이어지는 경우도 있다”며 “원래 생활로 돌아가버리는 사례도 약간 있었다고 한다”고 전했다. 이 매체는 “

‘강제 끌어내기’ 논란에 흔들린 경계



렌탈언니였다.

이들은

특히 부모의 의뢰를 받아 히키코모리 당사자를 강제로 집에서 끌어내 운영 시설에 입소시키는 ‘히키다시야(

’를 둘러싼 논란이 잇따랐다고 도요게이자이는 설명했다.

히키코모리 청년이 부모의 의뢰로 자신을 찾아온 지원단체 직원과의 접촉을 피하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

후생노동성은 지난해 1월 공개한 ‘히키코모리 지원 핸드북’에 히키코모리 당사자와 소통할 때 반드시 본인 동의를 얻도록 명시했다. 히키다시야에 대한 비판을 의식한 내용이다

“렌탈언니들은 거부당하는 것에서 시작하는 일”이라고 말했다.

그

는

30대 남성은 “(

인권침해와 프라이버시 침해를 당했다”고 도요게이자이에 이메일을 보냈다고 한다.

아토피 등 피부병이 악화하면서 우울증을 앓게 된 경우라고 호소했다.

경찰이 개입하게 됐다”고 말했다. 이어 “나는 사회 부적응이나 대인관계 고민, 일하기 싫다는 식의 일반적 히키코모리 사례와는 사정이 크게 다르다”고 강조했다.

넓어진 연령대, 더 어려워진 대응



연령대별 히키코모리는 15~39세가 61만명으로 약 42%, 40~64세가 85만명으로 58%를 차지했다. 40대 이상이 30대 이하보다

24만명 더 많다.

15~39세는

2016년 내각부 집계 약 54만1000명에서 13% 증가했다.

약 61만3000명과 비교해 39% 늘었다.

이런 수치는 히키코모리 연령대가 전체적으로 높아지는 한편 젊은층에서도 새로운 히키코모리가 계속 늘고 있다는 사실을 보여준다.

중년 자녀가 자립하지 못하고 노령 부모와 한 집에서 생활하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

처음에는 15~39세가 대상이었지만 2020년부터 49세까지로 연령을 올렸다.

부모 사후에는 생활보호 등으로 이어질 수 있도록 사회와의 접점을 유지하는 것이 중요하다”고 설명했다.

자립 실적의 증가 폭도 예전만 못했다.

초기 6년간 자립시킨 청년이 300명 정도였다는 후타가미 이사의 설명까지 감안하면 실적이 크게 둔화했음을 알 수 있다.