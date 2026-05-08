한국노총 대구본부 사상 첫 민주당 대구시장 후보 지지
한국노총 대구지역본부가 사상 처음으로 민주당 대구시장 후보 지지선언을 했다.
한국노총 대구본부는 8일 대구 달서구 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보 선거사무실에서 김부겸 후보 공개 지지선언식을 개최했다.
정병화 한국노총대구지역본부 의장과 지역본부 산별대표자, 노조간부 150명은 노동의 행복을 만들어줄 적임자로 김부겸 대구시장 후보를 선택했다고 이날 밝혔다.
정병화 의장은 “김부겸 대구시장 후보는 학생운동 시절부터 투옥을 거듭한 운동권 출신이지만 현실 정치에 뛰어든 이래 정치적 진영을 가르지 않는 몇 안 되는 정치인이며 특히 노동에 대한 뚜렷한 소신과 노동 철학을 가진 인물이다”며 “김부겸 후보가 대구시장이 돼 노동의 가치가 충분히 실현되지 못하는 지역사회 상황을 개선하고 노동이 살아있는 사회를 만들어 달라”고 당부했다.
김부겸 대구시장 후보는 “노동은 인간공동체의 토대이자 기초인 만큼 노동이 사회를 지탱하는 핵심 동력임에 다른 생각이나 고민을 해본 적이 없다”며 “보수의 텃밭 대구에서 보수와 진보를 넘어 모든 사람이 동의할 수 있는 노동정책을 추진해 지금보다 더 노동의 가치가 존중받을 수 있도록 작은 일에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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