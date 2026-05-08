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대구 신천 연결 통행로서 낙석 떨어져…보행자 숨져

입력:2026-05-08 13:20
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대구 남구 봉덕동 인근 지하차도 낙석 사고 현장 모습. 대구소방안전본부 제공

대구 신천 둔치로 연결되는 지하차도 인근에서 낙석 사고가 발생해 보행자가 숨지는 사고가 발생했다.

8일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 10시47분쯤 남구 봉덕동 한 지하차도 옆 경사로에서 대형 암석들이 통행로로 쏟아져 내렸다. 앞서 ‘옹벽이 무너졌고 굴다리 입구 도로를 막고 있다’는 신고가 접수됐지만 옹벽이 아닌 자연 암석인 떨어진 것으로 파악됐다.

이 사고로 이곳을 지나던 행인 1명이 암석에 깔렸다가 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 숨진 것으로 알려졌다. 당시 암석 주변을 막는 안전펜스는 없었던 것으로 조사됐다.


사고가 난 통행로는 신천 둔치와 이어지는 곳으로 사람과 차량이 모두 지나다닐 수 있는 장소다. 피해자는 통행로 가운데 사람이 다니는 길을 걷던 중이었던 것으로 알려졌다.

대구 남구와 소방 당국은 낙석을 치우는 작업을 진행 중이다. 경찰은 피해자의 정확한 신원 등을 파악 중이다.

남구 관계자는 “대형 암석들이 많이 있는 경사로에서 암석이 떨어지면서 사고가 난 것으로 추정하고 있다”며 “암석이 떨어진 이유 등 정확한 경위를 조사 중이다”고 밝혔다.


대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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