‘채해병 순직 책임’ 임성근 전 사단장 1심서 징역 3년

임성근 전 해병대1사단장이 지난해 10월 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 군사법원에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 인사를 하고 있다. 뉴시스

재판부는 “그동안 군 작전 수행 과정에서 장병이 목숨을 잃었으나 대대장 등 말단 지휘부에 책임을 물리는 관행이 반복돼 왔다”며 “이 사건은 다르다. 상급 지휘관이 책무를 소홀히 한 ‘부작위’에 그치는 게 아니라 구체적인 위험을 인지한 상황에서 이를 가중하는 지시를 한 ‘작위’ 결과의 성격이 강하다”고 지적했다.