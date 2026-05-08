‘일시적 슬럼프’ 임성재, 특급 대회 트루이스트 챔피언십 첫날 7언더 맹타

악천후로 인한 일몰로 1홀 못마쳐

18홀 완주 매카티 8언더 단독 선두

상승세 김시우 2개홀 남기고 3언더

8일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일 할로 클럽에서 열린 PGA투어 시즌 6번째 시그니처 대회 트루이스트 챔피언십 1라운드에서 1개홀을 남기고 7타를 줄인 임성재. AFP연합뉴스

임성재는 8일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일 할로 클럽(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시즌 6번째 시그니처 대회

임성재는 작년말에 당한 손가락 부상으로 3월초 열린 특급 대회 아널드 파머 인비테이셔널을 통해 시즌을 시작했다. 첫 대회와 이어 열린 플레이어스 챔피언십에서 연속 컷 탈락의 고배를 마신 임성재는 이후 출전한 5개 대회에서 모두 컷 통과에 성공했으나 ‘톱10’ 입상은 발스파 챔피언십 공동 4위가 유일하다.

시즌 4번째 시그니처 대회 RBC헤리티지를 마치고 나서는 국내에서 열린 KPGA투어 우리금융 챔피언십에 출전하는 등 살인적인 일정을 소화해야 했다.

로리 매킬로이. AP연합뉴스

악명 높은 ‘그린 마일(사형장으로 가는 길·16번~18번 홀)’로 유명한 퀘일 할로 클럽에서 네 차례나 우승한 남자골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 보기없이 버디 1개만을 잡아내 1언더파 70타로 1라운드를 마쳤다.