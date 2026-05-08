‘일시적 슬럼프’ 임성재, 특급 대회 트루이스트 챔피언십 첫날 7언더 맹타
악천후로 인한 일몰로 1홀 못마쳐
18홀 완주 매카티 8언더 단독 선두
상승세 김시우 2개홀 남기고 3언더
최근 살인적인 강행군으로 일시적 슬럼프 기미를 보였던 임성재가 시그니처 대회에서 맹타를 날렸다.
임성재는 8일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일 할로 클럽(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시즌 6번째 시그니처 대회 트루이스트 챔피언십(총상금 2000만 달러) 첫날 1라운드에서 1개홀을 미처 마치지 못한 가운데 보기는 2개로 틀어 막고 이글 1개와 버디 7개를 쓸어 담아 7타를 줄였다.
이날 대회는 폭우로 당초 예정 시간보다 늦게 출발했다. 총 72명의 출전 선수 중 20명이 일몰에 걸려 라운드를 마치지 못한 가운데 18홀을 완주한 맷 매카티(미국)가 8언더파 63타를 쳐 단독 선두에 자리했다.
10번 홀(파5)에서 출발한 임성재는 전반 9홀에서 5타를 줄여 기세를 올렸다. 후반 들어 6번 홀(파4)까지 보기 2개에 버디 1개로 1타를 잃어 상승세가 한 풀 꺾였으나 7번 홀(파5)에서 두 번째샷을 홀 4m 지점에 떨궈 이글로 연결하면서 분위기 반전에 성공했다.
임성재는 이날 퍼팅 등 쇼트 게임이 돋보였다. 3차례 그린 미스를 모두 파로 세이브해 스크램블링 1위, 평균 퍼트수는 3.747타로 전체 2위에 자리했다.
임성재는 작년말에 당한 손가락 부상으로 3월초 열린 특급 대회 아널드 파머 인비테이셔널을 통해 시즌을 시작했다. 첫 대회와 이어 열린 플레이어스 챔피언십에서 연속 컷 탈락의 고배를 마신 임성재는 이후 출전한 5개 대회에서 모두 컷 통과에 성공했으나 ‘톱10’ 입상은 발스파 챔피언십 공동 4위가 유일하다.
시즌 4번째 시그니처 대회 RBC헤리티지를 마치고 나서는 국내에서 열린 KPGA투어 우리금융 챔피언십에 출전하는 등 살인적인 일정을 소화해야 했다.
악명 높은 ‘그린 마일(사형장으로 가는 길·16번~18번 홀)’로 유명한 퀘일 할로 클럽에서 네 차례나 우승한 남자골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 보기없이 버디 1개만을 잡아내 1언더파 70타로 1라운드를 마쳤다.
10번 홀에서 경기를 시작한 매킬로이는 17개 홀 연속 파 행진을 이어가다 18번 째 홀인 마지막 9번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 뒤 마치 우승이라도 하듯 두 팔을 하늘 높이 치켜들었다.
매킬로이는 “버디 없이 골프를 친 게 언제인지 기억이 나지 않았지만, 마지막 홀에서 버디를 잡아 매우 기뻤다”고 소감을 말했다.
매킬로이가 PGA투어에서 대회를 치른 986라운드 중 버디를 기록하지 못한 경우는 통산 7차례다. 가장 최근은 2024년 마스터스 토너먼트다.
올 시즌 6차례 ‘톱10’ 입상으로 페덱스컵 랭킹 6위에 자리하고 있는 김시우는 2개홀을 남긴 상태에서 3타를 줄여 상승 모드를 이어갔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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