열네 살부터 새벽 5시까지… 한 여자의 50년 노동을 아들이 받아 적었다

작가 송주홍, 어머니 정동분의 구술생애사 ‘61년생 정동분’ 출간

직물공장·이불 장사·병원 청소… 기록되지 않은 여성 노동의 역사



기자 출신 목수 작가 송주홍씨가 어머니의 삶을 1년 넘게 녹음하고 받아 적어 책으로 펴냈다.



8일 출간된 ‘61년생 정동분’은 1961년 충청북도 청주에서 태어나 열네 살부터 노동을 시작해 예순넷인 지금도 새벽 5시에 일어나 병원 청소를 나서는 어머니 정동분씨의 구술생애사다.



정동분씨는 국민학교 5학년 때 학교를 그만뒀다. 책방 사장 댁에서 더부살이를 하며 시와 소설을 읽었고 열여섯 살에는 직물공장으로 향했다.



주야 2교대 열두 시간 노동에 월급 9000원. 이불 장사를 시작했지만 IMF 외환위기가 직격탄을 날렸다. 야채 장사 7년을 마치고 받은 퇴직금은 10만 원이었다. 지금은 청소노동자다.



아들 송씨는 이 삶을 ‘한국 현대 여성 노동사의 민낯’이라고 썼다. 직물공장·통조림 공장·제화공장·이불 장사·야채 장사·식당일·가사도우미·병원 청소로 이어지는 일터의 풍경은 통계에 잡히지 않는 노동의 역사다.







책의 제목이자 이름인 정동분(鄭東分)의 ‘분(分)’은 ‘나눌 분’이다. 아버지가 지어준 이름처럼 그는 평생 밥을 나누고 잠을 나누고 마음을 나눴다. 근로계약서 없이 일했고 남편 친구가 찾아와 밥을 축내도 묵묵히 퍼줬다. 아무것도 가지지 못한 사람이 가장 많이 나눴다고 아들은 썼다.



시어머니와의 30년 애증, 예순 번째 생일날 잃은 친구 순화에 대한 기억, 잘생긴 남자를 좋아하고 문학소녀의 꿈을 품었던 한 여자의 내면도 책에 담겼다. 송씨는 책을 통해 독자에게 이렇게 당부한다. “당신이 당신의 엄마를 비로소 사랑하는 계기였으면 좋겠다.”



구술생애사 작가 최현숙씨는 추천사에서 “딸이 쓰는 엄마의 구술생애사 작업이 대부분인 출판 현장에서 아들이 쓰는 엄마의 생애가 어떻게 다른지를 탐구하는 것 또한 이 책을 추천하는 중요한 이유”라고 말했다. ‘쇳밥일지’의 작가 천현우씨는 “평범하되 비범하고 억세지만 아름다운 연대기”라고 평했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 기자 출신 목수 작가 송주홍씨가 어머니의 삶을 1년 넘게 녹음하고 받아 적어 책으로 펴냈다.8일 출간된 ‘61년생 정동분’은 1961년 충청북도 청주에서 태어나 열네 살부터 노동을 시작해 예순넷인 지금도 새벽 5시에 일어나 병원 청소를 나서는 어머니 정동분씨의 구술생애사다.정동분씨는 국민학교 5학년 때 학교를 그만뒀다. 책방 사장 댁에서 더부살이를 하며 시와 소설을 읽었고 열여섯 살에는 직물공장으로 향했다.주야 2교대 열두 시간 노동에 월급 9000원. 이불 장사를 시작했지만 IMF 외환위기가 직격탄을 날렸다. 야채 장사 7년을 마치고 받은 퇴직금은 10만 원이었다. 지금은 청소노동자다.아들 송씨는 이 삶을 ‘한국 현대 여성 노동사의 민낯’이라고 썼다. 직물공장·통조림 공장·제화공장·이불 장사·야채 장사·식당일·가사도우미·병원 청소로 이어지는 일터의 풍경은 통계에 잡히지 않는 노동의 역사다.열두 살부터 살림을 맡아 아이를 키우고 메주를 쑤고 배추를 절인 가사노동은 아예 노동의 범주에도 들지 못했다.책의 제목이자 이름인 정동분(鄭東分)의 ‘분(分)’은 ‘나눌 분’이다. 아버지가 지어준 이름처럼 그는 평생 밥을 나누고 잠을 나누고 마음을 나눴다. 근로계약서 없이 일했고 남편 친구가 찾아와 밥을 축내도 묵묵히 퍼줬다. 아무것도 가지지 못한 사람이 가장 많이 나눴다고 아들은 썼다.시어머니와의 30년 애증, 예순 번째 생일날 잃은 친구 순화에 대한 기억, 잘생긴 남자를 좋아하고 문학소녀의 꿈을 품었던 한 여자의 내면도 책에 담겼다. 송씨는 책을 통해 독자에게 이렇게 당부한다. “당신이 당신의 엄마를 비로소 사랑하는 계기였으면 좋겠다.”구술생애사 작가 최현숙씨는 추천사에서 “딸이 쓰는 엄마의 구술생애사 작업이 대부분인 출판 현장에서 아들이 쓰는 엄마의 생애가 어떻게 다른지를 탐구하는 것 또한 이 책을 추천하는 중요한 이유”라고 말했다. ‘쇳밥일지’의 작가 천현우씨는 “평범하되 비범하고 억세지만 아름다운 연대기”라고 평했다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지