차영수 민주당 강진군수 후보 ‘강성 쇄신’…“매관매직 없앤다”
차영수 “인사·계약 불투명성 강진 고질 문제”
“사적 개입 완전 차단…원칙과 실력이 통할 것”
미래 산업 유치·국비 확보 총력…중앙 정치권 협력 전념
차영수(사진) 더불어민주당 강진군수 후보가 내부 행정의 청렴성과 대외 협력의 적극성을 양축으로 한 ‘투트랙 군정’ 구상을 공식화했다.
최근 지역사회에서 인사 관련 논란이 불거진 가운데, 차 후보가 ‘청렴 군정’을 전면에 내세우며 본격적인 민심 공략에 나선 것이다.
차 후보가 제안한 ‘투트랙 군정’은 내부 행정과 대외 활동의 역할을 명확히 분리하는 것이 핵심이다. 그는 “그동안의 고립된 행정 방식으로는 강진 발전의 한계를 극복할 수 없다”며 “행정은 시스템으로 투명하게 운영하고, 군수는 중앙정부와 국회, 전남도를 뛰어다니며 미래 먹거리와 국비 예산을 확보하는 ‘세일즈 군수’ 역할에 집중하겠다”고 밝혔다.
이같은 구상은 군수가 인사와 계약, 세부 행정에 과도하게 개입하던 기존 관행에서 벗어나, 행정은 시스템 중심으로 운영하고 군수는 대외 협력과 투자·예산 확보에 집중하겠다는 의지를 담고 있다.
정책의 변화와 특징에 대해 차 후보는 “부군수를 중심으로 행정 시스템이 법과 원칙에 따라 안정적으로 작동하도록 하겠다”며 “군수는 미래 산업 유치와 국비 확보, 중앙 정치권 협력에 전념해 강진 발전의 동력을 만들겠다”고 설명했다.
특히 인사와 계약 과정의 불투명성을 강진 행정의 고질적 문제로 지목하며, “군민들이 가장 실망하는 부분은 인사와 계약에서의 불신”이라며 “단 한 점의 사적 개입도 허용하지 않고, ‘매관매직’이라는 말 자체가 강진에서 사라지도록 실력과 원칙이 통하는 군정을 만들겠다”고 강조했다.
지역 정가에서는 차 후보가 ‘매관매직 근절’과 ‘사적 개입 차단’을 강하게 내세운 점에 주목하고 있다. 최근 지역사회에서 제기된 각종 인사 관련 논란과 맞물려 행정 신뢰 회복 문제가 이번 선거의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다는 분석이 나온다.
차 후보는 “청렴하게 작동하는 내부 행정과 중앙과 통하는 세일즈 행정을 통해 돈이 돌고 사람이 돌아오는 강진을 만들겠다”며 “군민이 체감하는 변화와 미래 성장 기반을 반드시 만들어내겠다”고 다짐했다.
강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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