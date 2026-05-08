엔비디아, AI 데이터센터 개발사 IREN에 2.9조 투자
엔비디아가 인공지능(AI) 데이터센터 개발사 아이렌(IREN)에 최대 21억 달러(약 2조9000억원)를 투자한다.
7일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 엔비디아와 아이렌은 AI 데이터센터 인프라 구축을 위한 전략적 협력 계약을 체결했다.
두 회사는 엔비디아의 AI 데이터센터 설계 기술과 아이렌의 인프라 운영 역량을 결합해 텍사스주 스위트워터 캠퍼스에 2기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 건설할 계획이다. 2GW는 가정집 150만 가구에 공급할 수 있는 전력량이다.
이번 계약에 따라 아이렌은 엔비디아에 향후 5년 동안 최대 3000만주를 주당 70달러에 매입할 수 있는 권리를 부여했다. 전체 투자 규모는 최대 21억 달러에 달한다.
아이렌은 호주 시드니에 본사를 둔 나스닥 상장 기업으로 비트코인 채굴 회사(아이리스에너지)였다가 AI 데이터센터 사업으로 전환한 뒤 마이크로소프트(MS)와의 97억 달러(약 13조4000억원) 규모 클라우드 용량 계약을 바탕으로 AI 인프라 핵심 기업으로 부상했다. 지난해에는 MS와 97억 달러 규모 클라우드 계약을 체결했다.
시장에서는 AI 경쟁이 이제 단순 소프트웨어를 넘어 GPU·전력·데이터센터 확보 경쟁으로 확대되고 있다는 분석이 나온다. 지난주 알파벳, 메타, MS, 아마존 등 미국 빅테크 4사는 실적 발표에서 AI 투자 확대 기조를 유지하겠다고 밝혔다.
엔비디아도 최근 AI 생태계 전반에 대한 투자를 잇따라 확대하고 있다. 전날에는 광섬유 케이블 제조사 코닝에 5억 달러(약 6900억원) 규모의 주식 매입 권리를 취득했다. 앞서 오픈AI, 마벨테크놀로지 등에도 지분을 확보한 바 있다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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