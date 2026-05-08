국민의힘 거제시장 후보 허위 경력기재 의혹 고발당해
국민의힘 김선민 거제시장 후보가 허위 경력 기재 의혹으로 고발당해 경찰이 수사에 나섰다.
8일 거제경찰서 등에 따르면 전날 김 후보가 공직선거법을 위반했다는 내용의 고발장이 경찰에 접수됐다. 고발장에는 김 후보가 명함이나 사회관계망서비스(SNS)에 기재한 경력 등이 사실과 다르다는 취지의 주장이 담긴 것으로 알려졌다.
앞서 지난달 거제시선거관리위원회도 이번 고발장과 같은 내용의 신고를 받았다. 김 후보가 명함에 과거 국회의원실 근무할 당시 직급이 ‘비서’임에도 ‘비서관’으로 표기하고 SNS에서 ‘국민의힘 경남도당 대변인’ 직함을 ‘국민의힘 대변인’으로, ‘거제시당원협의회 청년위원장’ 경력을 ‘국민의힘 청년위원장’으로 허위 표기했다는 내용 등이다.
거제시선관위는 김 후보를 상대로 조사를 벌여 이 같은 경력 기재가 공직선거법 위반에 해당한다고 판단했다. 단 선거에 미친 영향이나 위반 정도 등을 종합해 서면경고 처분을 내리고 경찰에 수사의뢰는 하지 않았다.
김 후보 측은 “관련법 개정으로 국회의원 보좌진 가운데 6∼9급 비서들도 5급 상당이었던 비서관이란 호칭으로 사용할 수 있게 되면서 2012년 비서 근무 경력 표기에 혼선이 있었고 다른 경력을 SNS상에 잘못 기재한 것은 직함을 축약하는 과정에서 발생한 실수”라고 해명했다.
거제=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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