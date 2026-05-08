“비리 끊겠다”…국민의힘 서울 강서갑 후보들 청렴정치 선언
강석주 전 서울시의회 보건복지위원장 등 화곡동서 기자회견
연이은 사법처리 논란 속 “공천헌금·채용비리 없는 정치” 강조
국민의힘 서울 강서갑 광역·기초의원 후보 6명이 7일 서울 화곡동 선거사무소에서 합동 기자회견을 열고 청렴 정치를 약속했다.
기자회견에는 강석주 전 서울시의회 보건복지위원장과 한지산 서울시의원 후보, 김순옥·김희동·정재봉 강서구의원 후보, 김치곤 비례대표 예비후보가 참석했다.
후보들은 최근 강서 지역 정치권에서 잇따른 비리 사건이 이어지는 상황을 언급하며 “공천헌금과 공무원 채용 비리가 없는 정치를 만들겠다”고 밝혔다. 강서구에서는 최근 지역 정치인들이 잇따라 구속되고 구의회 의장과 운영위원장까지 비리 혐의로 사법 처리되면서 지역 정치권에 대한 불신이 커진 상태다.
강 전 위원장은 “추락한 강서구민의 자존심을 다시 세우고 구민이 피부로 체감할 수 있는 정치를 하겠다”며 “4년 임기 동안 강서구의 위상을 되돌려 놓겠다”고 말했다.
그는 재선 강서구의원을 거쳐 제11대 서울시의회에 입성했으며 전반기 보건복지위원장을 지냈다. 사회복지사 처우 개선과 참전유공자 복지 확대 등을 주요 성과로 소개했다. 또 발산동 시립도서관 부지에 조성될 서서울플라자 사업과 관련해 “54억원의 예산을 확보해 내년 착공과 2031년 개관 일정 추진 기반을 마련했다”고 밝혔다.
국민의힘 서울시당 청년인재로 추천된 한지산 후보는 화곡동 재개발·재건축 사업 정상화를 핵심 공약으로 제시했다. 재선에 도전하는 구의원 후보들은 복지 사각지대 해소, 시니어 일자리 확대, 지역 인프라 개선, 소상공인 지원 등을 약속했다. 김치곤 예비후보는 “구민과 의회의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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