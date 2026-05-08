김진하 양양군수 ‘성비위·뇌물수수’ 징역 2년 확정…직 상실
민원인으로부터 금품을 수수하고, 성 비위를 저지른 혐의 등으로 재판에 넘겨진 김진하 강원 양양군수에게 징역 2년의 실형이 확정됐다. 징역형이 확정되면서 김 군수는 직을 잃게 됐다. 자치단체장과 지방의원 등 선출직 공직자는 형사 사건에서 금고 이상 형이 확정되면 직이 박탈된다.
8일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반과 뇌물수수, 강제추행 혐의로 기소된 김 군수에게 이같이 선고한 원심 판결을 확정했다. 대법원은 “원심의 유죄 부분 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 법리를 오해한 잘못이 없다”고 밝혔다.
김 군수는 2018년 12월부터 2023년 12월 사이 민원인 A씨로부터 민원 분쟁 해결 등 각종 청탁과 함께 2000여만원 상당 현금과 138만원 상당의 안마의자 등을 수수한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨와 2차례 성관계를 맺은 것도 직무 관련 청탁의 대가로 제공된 뇌물이라고 검찰은 판단했다. 2023년 12월 양양지역 한 카페를 찾아 민원인 A씨 앞에서 바지를 내리는 등 A씨를 상대로 부적절한 행동을 한 혐의도 있다.
1·2심은 김 군수에게 징역 2년과 벌금 1000만원을 선고했다. 증거품인 안마 의자를 몰수하고 500만원 추징 명령도 했다. 김 군수는 A씨를 강제 추행한 혐의도 받았으나, 1·2심에 이어 대법원에서도 인정되지 않았다. 한편 A씨는 2024년 5월 성관계 당시 촬영한 사진을 활용해 김 군수를 협박한 혐의로 함께 기소돼 징역 1년 6개월의 실형이 확정됐다. A씨와 함께 김 군수를 협박한 혐의를 받는 B씨는 징역 1년에 집행유예 3년이 확정됐다.
김 군수는 국민의힘 소속으로 당선됐다가 의혹이 제기된 2024년 9월 탈당해 현재는 무소속이다. 김 군수가 구속 기소되면서 양양군에서는 주민소환 투표까지 진행됐으나, 투표율 저조로 무산됐다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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