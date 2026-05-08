지난달 민간아파트 분양 2만4000가구… 3년반 만 최고
지난달 전국 민간 아파트 분양 물량이 2만4000가구를 넘어섰다는 분석이 나왔다. 3년 6개월 만에 가장 많은 공급 물량이 풀린 것이다.
8일 분양평가 전문업체 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 지난달 전국 민간 아파트 공급 물량은 2만4315가구로 집계됐다. 지난 3월 1만1188가구보다 117.3% 늘어난 수치다. 이는 2022년 10월 이후 가장 많은 월간 공급 물량이다. 지난해 같은 기간 1만3262가구와 비교해도 83.3% 증가했다.
지방공급 증가폭이 컸다. 수도권 공급이 3월 대비 106.0% 늘어날 때 지방은 203.7%(1만1831가구)나 뛰어올랐다. 대전, 충남, 전남, 충북, 강원 등에서 1000가구 넘게 공급이 늘었다. 3월 분양 물량이 없었던 충북, 강원, 울산, 전북에서는 신규 공급이 다시 시작됐다. 시도별로는 경기도가 8125가구로 공급물량 가장 많이 증가했다.
서울은 고분양가 흐름을 그대로 유지했다. 4월 서울의 ㎡당 분양가는 2252만원으로 한달 전보다 2.46% 상승했다. 전용 84㎡ 평균 분양가는 19억1585만원, 전용 59㎡ 14억1371만원이다. 각각 1.33%, 2.73% 올랐다. 김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “지방 대단지가 한꺼번에 풀리며 전국 평균 분양가는 일시적으로 내려갔지만, 서울 등 핵심지에서는 여전히 고분양가 단지 공급이 이어지고 있다”며 “가격 안정으로 이어질지는 더 지켜봐야 한다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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