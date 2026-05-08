민주당 차영수 강진군수 후보 “노후 든든한 강진 만들 것”
어버이날 맞아 어르신 복지 공약 발표
차영수 더불어민주당 강진군수 후보는 어버이날인 8일 ‘어르신 생활 밀착형 안심 복지 구현’ 공약을 발표하고 “빈틈없는 생활밀착형 복지로 강진을 일궈오신 어르신들의 삶을 더 편안하고 든든하게 만들 것”이라고 밝혔다.
차영수 후보는 이날 보도자료를 통해 “강진은 고령화가 빠르게 진행되는 농어촌 지역인 만큼 어르신 복지는 단순한 지원을 넘어 돌봄, 건강, 주거, 이동, 여가가 함께 연결되는 생활밀착형 복지로 가야 한다”며 “어르신이 병원에 가기 어려워 걱정하고, 집수리가 어려워 불편을 겪고, 이동수단이 없어 외출을 포기하는 일이 없도록 촘촘한 안심 복지체계를 만들겠다”고 강조했다.
우선 차 후보는 AI 기반 스마트 돌봄과 지역기반 통합돌봄 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 독거 어르신과 돌봄 사각지대 어르신을 대상으로 AI 안부확인, 응급상황 감지, 방문돌봄, 읍·면 복지인력 연계를 강화해 고독사와 응급위험을 예방하겠다는 구상이다.
어르신이 일상에서 바로 체감할 수 있는 효도패키지 정책도 추진한다. 목욕비와 이발비 지원을 확대하고, 장수축하 지원사업을 도입해 어르신의 건강한 노후와 품위 있는 생활을 지원하겠다는 계획이다. 또한 폐교와 유휴공공시설을 활용해 마을생활권 기반 공동 요양시설조성을 추진하겠다고 밝혔다.
어르신 주거복지도 강화한다. 차 후보는 고령자 안심주택 리모델링 지원과 거주·생활시설 수리 지원을 추진해 낙상위험을 줄이고, 화장실·문턱·전등·보일러·수도 등 어르신 생활불편을 빠르게 고치겠다고 밝혔다. 그는 “집 안의 작은 턱 하나, 고장난 전등 하나가 어르신에게는 큰 위험이 될 수 있다”며 생활밀착형 주거수리 지원의 필요성을 강조했다.
건강관리 분야에서는 강진의료원 건강생활지원센터 운영을 통해 군민 건강 전주기 케어를 추진한다. 만성질환 관리, 재활운동, 치매·우울 예방, 영양·운동 상담 등을 연계해 어르신 건강을 사후 치료 중심에서 예방·관리 중심으로 전환하겠다는 방침이다.
이동권 보장도 핵심 공약으로 제시했다. 차 후보는 군내 무료버스 도입과 면 단위 공공순환차량 도입을 추진해 어르신들이 병원, 시장, 관공서, 복지시설을 더 편하게 오갈 수 있도록 하겠다고 밝혔다. “교통은 복지의 시작”이라며 “이동이 어려워 어르신들이 병원도, 시장도, 친구도 포기하는 일이 없게 하겠다”고 말했다.
차 후보는 “어르신을 위한 복지는 선심이 아니라 강진을 지켜오신 세대에 대한 당연한 예우”라며 “목욕비와 이발비 같은 생활지원부터 AI 돌봄, 공동요양, 주거수리, 무료버스, 건강관리까지 어르신의 하루하루에 실제로 도움이 되는 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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