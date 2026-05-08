미-이란, 협상 거론 하루 만에 교전…트럼프 “휴전 유지”
미국의 ‘해방 프로젝트(Project Freedom)’가 일시 중단되며 협상 국면 전환 가능성이 거론된 지 하루 만인 7일(현지시간) 미군과 이란군이 호르무즈 해협에서 교전했다. 미국과 이란 간 휴전이 위태롭게 이어지는 가운데, 도널드 트럼프 미 대통령은 “휴전은 유지되는 것”이라고 밝혔다.
미군은 이날 호르무즈 해협에서 이란의 공격에 대한 자위 차원에서 이란 군 시설을 타격했다고 밝혔다. 미 중부사령부는 이날 엑스(옛 트위터)를 통해 “7일 미 해군 유도미사일 구축함이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 가운데, 미군은 이란의 이유없는 공격을 저지하고 자위 차원 공격으로 반격했다”고 밝혔다.
중부사령부에 따르면 이날 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미 구축함 3척은 호르무즈 해협을 통과하던 중 이란군의 미사일·드론 공격과 소형 선박 접근에 직면했다.
이에 중부사령부는 “접근하는 위협을 제거하고, 미사일·드론 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시·정보 기지 등 미군을 공격한 데 책임이 있는 이란군 시설을 타격했다”면서 “우리는 확전을 추구하지 않지만, 미군을 보호하기 위한 태세를 유지하고 있다”고 했다. 이어 이번 충돌로 미군 자산 피해는 없었다고 덧붙였다.
트럼프 대통령도 트루스소셜에 올린 글에서 미 구축함 3척이 공격을 받으면서도 해협을 매우 성공적으로 통과했다고 소개한 뒤 “이 3척에는 아무 피해도 없지만 공격을 한 이란에는 막대한 피해가 있었다”고 주장했다. 그러면서 해당 구축함 3척과 거기 승선한 미군들이 대이란 해상봉쇄에 다시 가세할 것이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “이란은 정상 국가가 아니다. 미치광이에 의해 운영되는 나라이며, 만약 핵무기를 사용할 기회를 가진다면 의심의 여지 없이 그렇게 할 것”이라며 “하지만, 그들은 결코 그런 기회를 갖지 못할 것이며, 오늘 우리가 그들을 다시 무너뜨렸듯이, 그들이 빨리 (종전) 합의에 서명하지 않는다면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 폭력적으로 그들을 무너뜨릴 것”이라고 경고했다.
이란 국영 IRIB 방송은 “미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈 해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 입고 후퇴했다”며 미군 함정이 미사일의 표적이었다고 언급했다.
트럼프 대통령은 이날 ABC뉴스 레이첼 스캇 기자와의 전화 인터뷰에서 미군이 미 구축함들에 대한 이란의 공격에 맞서 단행한 보복 공격은 “단지 가볍게 툭 친 것”이라고 밝힌 뒤, ‘휴전이 끝났느냐’는 질문에는 “아니다. 휴전은 계속되고 있다. 그것은 유효하다”라고 답했다고 스캇 기자가 자신의 엑스 계장을 통해 소개했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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