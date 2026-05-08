미-이란, 협상 거론 하루 만에 교전…트럼프 “휴전 유지”

AP연합뉴스

고 했다.

하지만, 그들은 결코 그런 기회를 갖지 못할 것이며, 오늘 우리가 그들을 다시 무너뜨렸듯이, 그들이 빨리 (종전) 합의에 서명하지 않는다면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 폭력적으로 그들을 무너뜨릴 것”

이라고 경고했다.