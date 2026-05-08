안동시 공무원 78명 부당 초과근무수당 수렴 혐의 송치
경북 안동경찰서는 부정하게 초과근무수당을 수령한 혐의(사기·공전자기록위작)로 안동시 소속 공무원 78명을 검찰에 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.
피의자들은 2021년 6~8월 내부 시스템에 접속해 허위로 초과근무 시간을 입력하고 초과근무수당을 챙긴 혐의를 받고 있다.
수사 대상에 오른 안동시 공무원은 모두 112명으로 이들이 불법 수령한 초과근무 수당은 1083만원에 달하는 것으로 파악됐다.
한 진정인이 고발해 수사가 시작됐다. 경찰은 지난 4월 말부터 최근까지 조사를 마친 피의자 78명을 검찰에 차례로 송치했으며 나머지 34명을 상대로 추가 범행 사실을 확인 중이다. 경찰은 추가 혐의자들도 순차적으로 불러 조사할 방침이다.
안동=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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