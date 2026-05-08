광주 ‘묻지마 살인’ 20대 신상공개 심의…사이코패스 검사도
오후 중 공개 여부 결정
한밤중 일면식 없는 고교생들에게 흉기를 휘두른 20대 장모(24)씨의 신상 공개 여부가 8일 중 결정된다.
광주경찰청은 이날 오전 10시부터 신상정보공개심의위원회를 열고 살인 및 살인미수 등 혐의로 구속된 장씨의 얼굴과 실명 등 공개 여부를 논의중이다.
심의위에서 신상 공개가 결정되면, 관할 경찰서장이 위원회 의결 결과를 토대로 공개 여부를 판단한다. 관할 경찰서장이 공개를 결정하면 피의자에게 이 사실이 통보되며, 피의자 동의시 즉각 신상공개가 이뤄진다. 피의자가 신상공개를 동의하지 않을 경우 5일 이상의 유예기간을 두고 공개가 이뤄진다.
경찰은 범죄 잔혹성과 중대성 등을 고려해 장씨의 신상공개 요건을 갖췄다고 판단했다. 장씨의 신상공개 여부는 이날 오후 중 결정될 전망이다.
심의위에서는 장씨의 신상공개로 인한 유족들의 트라우마 등 ‘역효과’에 대한 논의가 이뤄진다.
경찰은 신상공개 추진과 함께 장씨를 상대로 이날 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단검사도 실시할 예정이다.
장씨는 지난 5일 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 고등학교 인근에서 A양(17)을 흉기로 찔러 살해하고, 비명을 듣고 도움을 주러 온 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다. 범행 후 자신의 차량과 택시를 이용해 도주한 장씨는 범행 11시간 만에 자신의 주거지 인근에서 경찰에 긴급체포됐다.
경찰 조사에서 장씨는 “사는 게 재미 없어 자살을 결심했다”며 “자살하기 위해 주변을 배회하다 우연히 마주친 여학생을 보고 충동을 느껴 범행했다”는 취지로 진술했다.
장씨는 범행 이틀 전인 지난 3일에는 함께 아르바이트를 했던 외국인 여성으로부터 스토킹 가해자로 경찰에 신고된 것으로 파악됐다. 장씨는 이주 예정이던 이 여성에게 “광주를 떠나지 말라”며 실랑이를 벌인 것으로 조사됐다. 경찰은 스토킹 신고 이후 장씨가 흉기를 챙겨 범행에 나선 만큼 해당 사건과의 연관성을 조사중이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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