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파주시 ‘성평등 공간’ 조성 본격화…실시계획인가 고시

입력:2026-05-08 11:03
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경기 파주시는 연풍리 성매매 집결지 폐쇄 부지에 추진 중인 ‘성평등 공간 조성사업’에 대해 8일 실시계획인가를 고시하며 사업 추진을 본격화했다.

이번 실시계획인가 고시는 지난해 11월 도시계획시설 결정 이후 진행된 후속 행정절차로, 본격적인 공사를 시작하기 위한 중대 관문을 넘어선 것으로 평가된다.

파주시는 이를 기점으로 토지보상과 건축설계 공모 등 남은 절차를 병행 추진하여 사업 속도를 한층 높일 계획이다.


이 사업은 70여년간 성매매 집결지로 남아 있던 연풍리 일대를 시민의 품으로 되돌리는 ‘연풍 리본(Re:Born) 프로젝트’의 핵심이다.

시는 이곳에 가족센터, 성평등광장, 치유정원 등을 조성하며, 특히 도서관과 기록관, 박물관이 결합한 복합문화공간인 ‘라키비움’을 구축해 지역의 새로운 문화 거점으로 만들겠다는 구상이다.

사업의 최종 준공 목표는 2028년이다. 시는 과거 불법과 단절의 상징이었던 공간을 성평등과 돌봄, 문화와 배움이 공존하는 희망의 장소로 전환함으로써 지역 이미지 개선과 시민 복지 증진을 이루겠다는 방침이다.


시 관계자는 “이번 고시는 불법의 공간을 시민에게 되돌려주는 본격적인 출발점이라는 점에서 의미가 크다”며 “시민과 함께 미래를 설계하는 공간 전환을 통해 연풍리 일대를 새로운 희망의 공간으로 완성해 나가겠다”고 밝혔다.

파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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