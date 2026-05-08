“한강에서 찾는 쉼”… ‘2026 한강 웰니스 위크’ 시민 발길 이어져

청소년·어린이 위한 치유·체험 프로그램에 높은 호응

여의도한강공원서 다음 달까지 총 8회 웰니스 행사 진행

시민들이 5일 서울 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 열린 ‘2026 한강 웰니스 위크’ 트램펄린 체험 프로그램에 참여하며 건강한 여가 시간을 보내고 있다.

‘오늘의 한강, 내일의 건강’을 주제로 한 ‘2026 한강 웰니스 위크’가 시민들의 호응 속에 막을 올렸다. 서울 한복판 한강공원을 무대로 열린 이번 행사는 도심 속 휴식과 건강한 여가 문화를 제안하며 가족 단위 관람객들의 발길을 끌고 있다.



행사 주최 측에 따르면 지난 3일과 5일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 열린 프로그램에는 1만 명이 넘는 시민이 참여했다.



이번 행사는 5월 가정의 달을 맞아 청소년과 어린이를 중심으로 한 체험형 웰니스 프로그램으로 꾸며졌다. 참가자들이 몸과 마음의 건강을 동시에 돌볼 수 있도록 다양한 콘텐츠를 마련한 점이 특징이다.

청소년들이 ‘2026 한강 웰니스 위크’ 특별공연에서 음악과 함께 자유롭게 어우러지며 축제를 즐기고 있다. 행사에는 다양한 문화·치유 프로그램이 마련돼 시민들의 호응을 얻었다.

첫날 열린 청소년 프로그램에서는 마음건강 상담과 힐링 요가, 특별공연 등이 진행됐다. 현장에는 음악·미술 치유 프로그램을 비롯해 해피 루트런 체크업, 컬러링 아트 테라피, 힐링 아로마 테라피, 타로 상담, 퍼스널 컬러 체험 등 청소년들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스가 운영돼 큰 관심을 모았다.



특히 가수 하하가 참여한 특별공연은 시민들과 함께 호흡하며 행사 분위기를 한층 끌어올렸다. 공연장을 찾은 시민들은 음악과 함께 스트레스를 해소하며 ‘쉼’의 의미를 체감했다.



어린이날인 5일에는 가족 단위 관람객들의 발길이 이어졌다. 키즈 액티브 플레이존에는 종일 긴 대기줄이 이어질 정도로 높은 인기를 끌었다. 에어바운스와 트램펄린, 신체활동 놀이 공간에서는 어린이들의 웃음소리가 끊이지 않았다.

어린이들이 ‘2026 한강 웰니스 위크’ 체험부스에서 만들기 프로그램에 참여하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 이번 행사는 가족 단위 시민들을 위한 다양한 웰니스 콘텐츠로 꾸며졌다.

행사에 참여한 한 학부모는 “도심 가까운 한강공원에서 아이들과 함께 건강하게 즐길 수 있는 프로그램이 다양하게 마련돼 만족스럽다”며 “가족 모두가 함께 즐길 수 있어 뜻깊은 시간이었다”고 말했다.







이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘오늘의 한강, 내일의 건강’을 주제로 한 ‘2026 한강 웰니스 위크’가 시민들의 호응 속에 막을 올렸다. 서울 한복판 한강공원을 무대로 열린 이번 행사는 도심 속 휴식과 건강한 여가 문화를 제안하며 가족 단위 관람객들의 발길을 끌고 있다.행사 주최 측에 따르면 지난 3일과 5일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 열린 프로그램에는 1만 명이 넘는 시민이 참여했다.이번 행사는 5월 가정의 달을 맞아 청소년과 어린이를 중심으로 한 체험형 웰니스 프로그램으로 꾸며졌다. 참가자들이 몸과 마음의 건강을 동시에 돌볼 수 있도록 다양한 콘텐츠를 마련한 점이 특징이다.첫날 열린 청소년 프로그램에서는 마음건강 상담과 힐링 요가, 특별공연 등이 진행됐다. 현장에는 음악·미술 치유 프로그램을 비롯해 해피 루트런 체크업, 컬러링 아트 테라피, 힐링 아로마 테라피, 타로 상담, 퍼스널 컬러 체험 등 청소년들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스가 운영돼 큰 관심을 모았다.특히 가수 하하가 참여한 특별공연은 시민들과 함께 호흡하며 행사 분위기를 한층 끌어올렸다. 공연장을 찾은 시민들은 음악과 함께 스트레스를 해소하며 ‘쉼’의 의미를 체감했다.어린이날인 5일에는 가족 단위 관람객들의 발길이 이어졌다. 키즈 액티브 플레이존에는 종일 긴 대기줄이 이어질 정도로 높은 인기를 끌었다. 에어바운스와 트램펄린, 신체활동 놀이 공간에서는 어린이들의 웃음소리가 끊이지 않았다.행사에 참여한 한 학부모는 “도심 가까운 한강공원에서 아이들과 함께 건강하게 즐길 수 있는 프로그램이 다양하게 마련돼 만족스럽다”며 “가족 모두가 함께 즐길 수 있어 뜻깊은 시간이었다”고 말했다.‘2026 한강 웰니스 위크’는 오는 9~10일과 다음 달 13~14일 등 총 8차례 프로그램으로 이어질 예정이다. 주최 측은 시민 누구나 일상 속에서 건강과 휴식을 경험할 수 있는 축제로 행사를 확대해 나간다는 계획이다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지