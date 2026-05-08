영화 6천원 할인권, 13일부터 225만장 푼다…“안 쓰면 소멸”
문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 13일 오전 10시부터 영화 관람 6000원 할인권 225만장을 배포한다고 8일 밝혔다.
할인권은 민생 안정과 영화산업 활성화를 위해 확보한 추가경정예산으로 추진된다. 추경예산에 배정된 할인권은 총 450만장(예산 271억원)으로, 나머지 225만장은 7월 배포할 계획이다.
할인권은 멀티플렉스 영화상영관 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 웹사이트과 스마트폰 앱에서 사용할 수 있다. 영화관별로 온라인 회원 쿠폰 함에 할인권이 1인 2매씩 자동으로 지급된다. 각 영화관의 보유 수량이 소진되면 미사용 할인권은 자동 소멸한다.
독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등 시스템상 온라인 할인권 발급이 어려운 소규모 극장에서는 현장에서 선착순으로 배포한다. 참여 영화관 목록은 영진위 홈페이지에서 확인하면 된다.
할인권은 기존 다른 혜택과 중복 사용이 가능하다. 예컨대 ‘문화가 있는 날’인 매월 둘째 주와 마지막 주 수요일에 CGV, 롯데시네마, 메가박스에서 영화를 볼 경우 기존 할인가 1만원에 추가 할인이 적용돼 4000원에 예매할 수 있다.
장애인 우대 할인, 경로 우대 할인, 청소년 할인, 조조할인과도 중복으로 사용할 수 있다. 다만 할인된 가격이 1000원 미만인 경우에는 1000원으로 가격이 조정된다. 통신사 멤버십 할인은 중복 사용이 불가능하다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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