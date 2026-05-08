이동환 고양시장 재선 도전…“자족도시 완성하겠다”
새로운 변화·혁신 결과로 증명할 것
이동환 경기 고양시장이 8일 시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 ‘자족도시 완성’을 기치로 내걸며 재선 도전을 공식 선언했다.
이 시장은 이날 출마선언문을 통해 지난 4년의 임기를 “잃어버린 12년을 되찾고 자족도시의 기반을 닦은 치열한 시간”으로 규정하며, 향후 4년을 고양의 경제 영토를 확장하고 미래 산업을 안착시키는 골든타임으로 정의했다.
그는 특히 경기북부 최초의 경제자유구역 후보지 지정과 6조5000억원 규모의 투자 유치 성과를 강조하며, 재선에 성공할 경우 경제자유구역 최종 지정과 함께 30만개의 양질의 일자리를 창출하겠다는 포부를 밝혔다.
핵심 공약으로는 교통·주거·문화·교육을 아우르는 5대 비전을 제시했다. 우선 교통 분야에서는 9호선과 신분당선 등 5차 국가 철도망 계획 반영과 자유로 지하고속도로 추진을 통해 ‘서울 중심부 30분 시대’를 열겠다고 약속했다.
주거 환경 개선을 위해서는 주민 맞춤형 재건축 실현과 하천 수변공원 조성을 내세웠으며, 덕양구 일대 5만석 규모의 돔구장 건설과 킨텍스 제3전시장 준공을 통해 연간 1억명이 찾는 글로벌 관광·비즈니스 중심지로 도약하겠다는 구상을 내놓았다.
교육 및 복지 정책으로는 자사고·과학고·영재고 유치와 함께 해외 대학 캠퍼스 6곳 유치를 통한 명문 학군 조성을 약속했다. 또한 365일 돌봄 시스템과 고양형 장학재단을 통해 아이의 탄생부터 취업까지 시가 책임지는 교육 도시를 만들겠다고 강조했다.
지난 임기 중 논란에 대해서는 정면 돌파 의지를 보였다. 해외 출장 논란에 대해 이 시장은 “책상에만 앉아 있어서는 글로벌 기업을 유치할 수 없다”며 이를 ‘치열한 영업 활동’이라고 반박했다.
신청사 이전 문제와 관련해서도 “수천억원의 혈세를 투입해 새로 짓는 대신 기부채납 받은 백석동 빌딩을 활용해 예산을 민생과 복지에 돌려드리는 것이 맞다”며 기존 정책 기조를 고수했다.
이 시장은 “지방자치의 본질은 누가 진짜 일을 잘하느냐에 있다”며 “조용한 정체 대신 시끄러운 혁신을 선택했던 뚝심으로, 위대한 고양 자족도시의 길을 시민과 함께 완성하겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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