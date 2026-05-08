검찰, 증권사 간부·인플루언서 남편 등 ‘코스닥 주가조작’ 일당 9명 기소
검찰이 코스닥 상장사 A사의 시세를 조종한 혐의를 받는 증권사 간부와 유명 인플루언서의 남편 등 일당 9명을 재판에 넘겼다.
서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 8일 이 사건 관련 총책급 3명을 자본시장법 위반 등 혐의로 구속 기소하고 공범 6명을 불구속 및 약식 기소했다고 밝혔다.
이들은 2024년 12월부터 이듬해 4월까지 차명 증권계좌를 통해 코스닥 상장사의 주식을 289억원 이상 사고팔며 주가를 상승시켜 최소 14억원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다. A사 주식은 지난해 1월 14일 1926원에서 같은 해 2월 24일 4105원까지 뛰었고 거래량은 최대 400배 증가했다.
검찰에 따르면 자신을 2009년 개봉한 영화 ‘작전’의 주인공이라고 주장하는 기업사냥 전문가 김모씨는 주가조작 범행을 총괄하는 ‘총책’ 역할을, 전 대신증권 부장 전모씨는 차명 계좌 등을 이용해 시세 조종성 주문을 넣으며 주식을 거래하는 ‘선수’ 역할을 담당했다.
재력가이자 유명 인플루언서 남편인 사업가 이씨는 자신의 인맥을 이용해 자금과 차명 계좌를 조달하고 호재성 정보를 퍼뜨리는 역할을 맡았다. 이씨는 지난해 12월 시세 조종에 사용할 현금 30억원과 차명 계좌 등을 전씨의 대신증권 사무실로 전달했다.
검찰은 또 이 사건을 수사하던 중 인플루언서 남편 이씨가 서울 강남경찰서에 재직 중인 경찰관 등에게 본인 배우자 형사사건 등에 관해 청탁하며 금품을 제공한 사실을 포착해 뇌물공여 혐의로 기소했다.
이번 사건은 시세조종과 관련해 자수자가 대검찰청에 접수한 ‘자진 신고자 형벌 감면’(리니언시) 신청을 토대로 수사에 착수한 첫 사건이다.
검찰 관계자는 “시세조종으로 얻은 부당이득은 물론, 시세조종에 제공된 원금까지 끝까지 몰수할 것”이라고 밝혔다.
장은현 이정헌 기자 eh@kmib.co.kr
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