생후 3개월 네덜란드 입양 여성 48년만에 엄마 상봉
생후 3개월 때 네덜란드로 입양된 해외 입양인이 부산 경찰의 도움으로 48년 만에 생모를 만났다.
8일 부산 해운대경찰서에 따르면 네덜란드 입양인 40대 여성 A씨는 지난 4일 오후 해운대경찰서 직무교육장에서 생모 B씨를 만났다.
A씨는 1978년 6월 1일 부산 금정구 한 의원에서 태어났고 출생 3개월 만에 네덜란드로 입양됐다. 당시 미혼모였던 B씨는 양육의 어려움 때문에 A씨를 입양 보낸 것으로 알려졌다.
A씨는 생모를 찾기 위해 지난 3월 말 한국에 입국했고 해운대경찰서 민원실을 찾아 48년 전 헤어진 가족을 찾게 해달라며 도움을 청했다.
해운대경찰서는 서부경찰서와 협업해 생모의 소재를 찾았고 B씨가 부산 서구에 거주하고 있는 사실도 확인했다. 경찰은 A씨가 네덜란드로 돌아가기 하루 전 모녀가 만날 수 있도록 자리를 마련했고 통역도 지원했다.
A씨는 경찰에 “인생을 바꿀 만한 행사(life changing event)를 준비해줘 감사하다”고 전했다.
해운대경찰서는 해외 입양인과 어린 시절 실종·미아 등으로 가족과 헤어진 이들이 가족을 찾을 수 있도록 지속적으로 관련 프로그램을 운영할 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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