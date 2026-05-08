캠벨 “트럼프, 시진핑에 ‘김정은 접촉’ 조언 구할수도”
중, 미중정상회담 앞두고 방중한 트럼프 측근 상원의원에 특급 대우
커트 캠벨 전 미 국무부 부장관은 7일(현지시간) 오는 14∼15일 중국을 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 만나 김정은 북한 국무위원장과의 관계에 대한 조언을 구할 수도 있다고 전망했다.
캠벨 전 부장관은 이날 워싱턴DC에서 미국 및 아시아 언론인들과 만나 “트럼프 대통령은 북한에 외교적으로 접근하려는 데 대해 실제로 상당히 단호하고 끈질긴 편”이라며 이같이 말했다. 이어 “트럼프 대통령은 김 위원장에게 자신의 메시지를 전달할 방법을 끊임없이 모색하고 있다”고 덧붙였다.
다만 캠벨 전 부장관은 현재 북한이 미국과의 대화에 적극적이지 않다고 진단했다. 그는 북한이 핵보유국 지위를 인정받지 않는 한 미국과의 대화에 나설 의향이 없는 것으로 보인다고 평가하면서 특히 북미 정상이 마지막으로 만난 이후 지난 7년간 북한이 중국·러시아와 밀착을 강화하면서 미국과의 대화 의지가 과거보다 약화했을 가능성을 지적했다.
트럼프 대통령은 과거에도 북한 문제와 관련해 중국에 도움을 요청한 적이 있다. 캠벨 전 부장관은 “트럼프 대통령이 시 주석에게 김 위원장과의 접촉에 대한 조언을 구할 것이라고 생각한다”면서 “현재로선 북한이 (미국과의 대화에) 큰 관심을 보인다고 생각하지 않지만, 북한은 매우 예측하기 어려운 상대인 만큼 향후 상황을 지켜봐야겠다”고 말했다.
이 가운데 중국은 다음주로 예정된 미중 정상회담을 앞두고 방중한 트럼프 대통령의 측근 스티브 데인스 공화당 상원의원에게 이례적인 ‘특급 대우’를 하며 관계 관리에 공을 들인 것으로 나타났다. 중국공산당 기관지 인민일보는 8일 중국 권력 서열 2위이자 경제사령탑 리창 국무원 총리, 서열 3위 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장, 왕이 외교부장 등 중국 최고지도부가 전날 데인스 의원 대표단과 잇달아 회동했다고 보도했다.
중국 지도부는 회담에서 미중관계 안정 필요성을 강조하는 동시에 대만 문제를 “중국의 핵심 이익과 관련된 사안으로 중미관계에서 첫 번째로 넘을 수 없는 레드라인”이라고 거듭 밝혔다. 리창 총리는 “중국과 미국이 대결보다는 대화를, 제로섬 경쟁보다는 호혜 협력을 확대하고 안정적이고 예측 가능한 경제·무역 관계를 유지하길 바란다”고 말했다. 자오러지 위원장도 “대만 문제는 중미관계에서 가장 중요하고 민감한 문제”라고 강조했다. 왕이 부장 역시 미국이 중국의 핵심 이익을 존중해야 한다면서도 양국이 경쟁자가 아니라 파트너로 인식해야 한다며 관계 안정 의지를 드러냈다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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