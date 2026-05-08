시사 전체기사 [속보]‘횡령·배임’ 조현범 한국앤컴퍼니 회장, 징역 2년 확정 입력:2026-05-08 10:38 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장. 뉴시스 [속보]‘횡령·배임’ 조현범 한국앤컴퍼니 회장, 징역 2년 확정신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘한방에 서울까지’… 北, 신형 155㎜ 곡사포 연내 국경 배치 2 정청래가 일으킨 ‘오빠 논란’, 국립국어원의 답변은? 3 김관영 무소속 출마… 與 갈라진 텃밭 4 “한국산 전투기 KF-21, 시장 진입 늦었다… 이미 포화상태” 5 장동혁 “이 대통령, 분당 아파트 안 파는 건가 못 파는 건가” 해당분야별 기사 더보기 1 폭풍 매수하더니… 하루만에 7조 던진 외인들 2 “매물 씨 말랐다” 서울 전셋값 10년 만에 최고치 3 말랑이 찾는 2030… 한정판 굿즈 얻으려 오픈런도 4 주식으로 1만원 벌면 130원 쓰는 한국인…부동산으로 ‘머니무브’ 5 “나 빼고 다 벌었다” “지금이라도 빚투”… 포모 짓눌린 개미들 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] AI 만난 뒤 돌변한 아내… “끔찍한 8개월의 기억” 2 [단독] 60대 새내기 늘어난 캠퍼스… 국가장학금 795억 노년층 손에 3 광주 여고생 살해범, 우연히 두 차례 마주치자 범행 4 음주 사고 후 러닝하는 척 도망치더니…5시간 만에 결국 자수 5 ‘청주 태아 사망’ 대책에도 현장선 “이미 분만 인프라 붕괴” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 ‘10% 글로벌 관세’, 美무역법원서 패소 2 [속보] “이란 무장군, 적군과 총격전” 호르무즈 곳곳서 충돌 3 [속보] “미군이 민간 공습” “자위적 대응” 호르무즈 곳곳 충돌 4 “한 달에 2㎝씩”…우주서도 포착된 ‘침몰하는 수도’ 5 “드러누워 국가에 기여하세요”…中 ‘탕핑 실험’ 화제 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 보려고 5만명 운집했다… 멕시코 대통령궁 앞 ‘인산인해’ 2 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 3 차승원이 굽고 김희애가 서빙한다…어르신들 핫플 ‘봉주르빵집’ 오픈 4 대한골프협회, ‘허인회 오심’ 하루 늦은 뒷북 사과…후유증 오래 갈듯 5 홍상수식 재연이 도달한 진실… ‘그녀가 돌아온 날’ 해당분야별 기사 더보기 1 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 2 ‘아랍의 봄’ 혁명의 실패, 이것에 갈렸다 3 ‘유대-기독교’ 그저 싸울 명분이 필요했나 4 ‘댄싱9’ 출신 세 여성 발레 안무가, 무용계 신인류의 등장 5 푸른 물결 속 ‘보리 멍’… 싱그러운 녹색 쉼터 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 부동산 때리기, 다음 타깃은 임대 사업자? 구윤철 “세 혜택 과도” 서울 40·50대 중년 5명 중 1명은 미혼 말랑이 찾는 2030… 한정판 굿즈 얻으려 오픈런도 폭풍 매수하더니… 하루만에 7조 던진 외인들 BTS 보려고 5만명 운집했다… 멕시코 대통령궁 앞 ‘인산인해’ [단독] AI 만난 뒤 돌변한 아내…“끔찍한 8개월의 기억” [단독] 60대 새내기 늘어난 캠퍼스… 국가장학금 795억 노년층 손에 2주택자, 8억 집 10년 보유 30억 매도 땐 14억9848만원 세금 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요