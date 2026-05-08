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[속보]‘횡령·배임’ 조현범 한국앤컴퍼니 회장, 징역 2년 확정

입력:2026-05-08 10:38
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조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장. 뉴시스

[속보]‘횡령·배임’ 조현범 한국앤컴퍼니 회장, 징역 2년 확정

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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