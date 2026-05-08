HMM ‘본점 부산’ 정관변경 마무리… 부산행 최종 확정
국내 최대 컨테이너선사 HMM의 부산 이전이 최종 확정됐다. 정관상 본사 소재지를 서울에서 부산으로 바꾸는 안건이 임시주주총회에서 의결된 것이다.
HMM은 8일 서울 여의도 본사에서 임시주총을 열고 본점 소재지를 서울에서 부산으로 변경하는 안건을 가결했다고 밝혔다. 임시주총 승인 즉시 해당 정관을 시행하도록 하는 부칙도 새로 마련됐다. HMM은 이달 안에 이전 등기 등 관련 법적 절차를 마무리할 예정이다.
부산 이전 작업은 올해 대표이사 집무실을 시작으로 본격화된다. 사옥은 부산항 북항에 랜드마크급 규모로 건립한다는 게 HMM의 설명이다. 세부적인 후속 조치는 노사가 추가 협의를 거쳐 구체화한다는 계획이다. 앞서 HMM 노사는 이전을 놓고 벼랑 끝 대치를 벌이다 지난달 30일 대승적 차원에서 이전에 전격 합의했다.
최원혁 HMM 대표이사는 “국가균형발전이라는 사회적 대의에 동참하고 지속적인 도약을 이루기 위해 본점 이전을 추진하게 됐다”며 “중동 전쟁 장기화 등으로 해운업 불확실성이 커진 상황이지만 선대 확충과 신규 항로 개척 등을 통해 위기를 돌파하고 주주가치 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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