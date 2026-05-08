부동산 때리기, 다음 타깃은 임대 사업자? 구윤철 “세 혜택 과도”
정부의 부동산 대책의 다음 타깃이 임대 사업자가 될 전망이 높아졌다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 이들에게 영구히 부여되는 양도소득세 중과 배제 혜택이 과도하다고 8일 공개적으로 지적하면서다.
구 부총리는 이날 정부서울청사에서 회의를 열고 모두 발언을 통해 “(수도권) 조정 대상 지역의 매입 임대 아파트 사업자에게 영구히 주어지던 양도세 중과 배제 혜택이 조세 형평 측면에서 과도하다는 지적이 있어 여러 방안을 살피고 있다”면서 “잠겨 있는 매물이 나오고 그 매물이 실거주자에게 돌아가도록 하는 방안을 계속 논의하고 있다”고 말했다.
구 부총리는 오는 9일 다주택자 양도세 중과가 다시 시작되는 것을 두고 “이날 이후 매물이 잠길 수 있다는 일부의 우려가 있지만 정부의 정책 의지는 과거와 다르다”면서 “대출 규제와 토지 거래 허가제로 투기적 매수가 원천 차단돼 있고 주택 가격 상승 기대도 낮아지고 있다. 또 최근 코스피가 7000을 돌파했듯 투자 패러다임이 부동산에서 자본 시장으로 옮겨가고 있다”고 말했다.
구 부총리는 “정부는 수도권 주택 공급 확대에 주력하는 한편 투기 수요는 차단하고 실거주를 위한 거래는 원활히 이뤄지는 환경을 조성하겠다. 국민이 선호하는 곳에 주택이 공급된다는 신뢰야말로 주택 시장 안정의 근본적인 해법이 될 것”이라면서 “공공 택지 사업 속도를 높이기 위한 토지보상법 등이 어제 국회 본회의를 통과했다. 모든 역량을 집중해 공급을 늘리겠다”고 말했다.
구 부총리는 이날 중동전 관련 대응 상황에 대해서도 논의했다. 그는 “중동전이 길어지면서 고유가와 공급망 충격 등 일부에서 경제 부담도 커지고 있다. 불확실성의 파고가 완전히 잦아들 때까지 비상 대응의 키를 단단히 잡겠다”면서 “오늘 0시부터 적용된 제5차 석유 최고 가격제 등 물가 안정을 위한 필요 조치들과 주사기 등 생필품 공급망 애로도 신속히 해소하겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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