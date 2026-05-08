“영유아부터 노년층까지 가족 건강 우유로 지켜요”
가정의 달을 맞아 영유아부터 노년층까지 생애주기별 필수 영양소를 고르게 갖춘 우유가 온 가족 건강 관리의 핵심 식품으로 주목받고 있다.
우유자조금관리위원회에 따르면 우유는 단백질, 칼슘, 비타민 B군 등 인체에 필요한 기초 영양소를 균형 있게 포함하고 있어, 연령대별로 달라지는 건강 검진 단계와 영양 요구치에 대응할 수 있는 효율적인 식품이다.
특히 국산 우유는 생산에서 유통까지 전 과정이 철저한 냉장 시스템(콜드체인)으로 관리돼 소비자에게 단 3일 내외로 전달되는 독보적인 신선함을 자랑한다.
임상영양전문가들은 운송 기간이 짧고 냉장 유통이 엄격할수록 영양소 손실이 적어 일상적인 식단에서 기초 영양을 보완하는 데 더욱 유리하다고 강조한다.
연령대별로 살펴보면 우유의 역할은 더욱 두드러진다. 두뇌 발달과 면역력이 형성되는 영유아기에는 양질의 단백질과 미네랄 공급원이 되며, 신체 성장이 폭발적인 청소년기에는 뼈와 근육 발달을 돕는 핵심 칼슘원이 된다.
스트레스와 수면 부족에 노출되기 쉬운 청년기에는 우유 속 트립토판 성분이 세로토닌과 멜라토닌 생성을 도와 심신 안정을 돕는다.
아울러 골밀도 감소와 근감소증이 본격적인 건강 이슈로 떠오르는 중장년층 및 노년층에게는 뼈 건강과 근육 유지력을 높여주는 필수 권장 식품으로 기능한다.
우유자조금관리위원회는 “우유는 특정 연령대에 국한된 식품이 아니라 생애주기 전반에서 활용할 수 있는 대표적인 일상 영양 식품”이라며 “엄격한 품질 관리와 냉장 유통 체계를 기반으로 한 국산 우유는 신선도를 바탕으로 소비자에게 제공되는 만큼 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 건강한 식습관을 실천하는 데 도움이 될 수 있다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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